Jisoo、林嘉欣親演繹Dior新袋4風格！今個春夏it bag、重點在袋側

隨著時代演變，經典手袋也會跟著流行趨勢，加以變化。正如Dior的Lady Dior手袋，當年憑帶建築美學的設計，一躍成為戴安娜王妃寵幸的手袋，最後更因此更名，得到廣泛的認識。踏入2024年，最新設計糅合經典Lady Dior的外形，以及時尚的柔軟觸感，打造出D-Sire手袋，連Jisoo、林嘉欣、吳雨霏、梁洛施及Haerin等女星們都被吸引。可見它或是今個春夏的it bag之選！



有著Lady Dior的影子，卻帶不同魅力，D-Sire的讀音聽起來就像「渴望」（desire），承接隨時代不斷變革的宗旨，締造出大部分人喜愛的款式。手袋在方正的建築美學設計內，注入柔和感覺，如略柔軟的皮面，以及側面的傾斜和內摺設計，再綴以兩顆圓窩釘，在優雅和剛強中取得平衡。它亦保留原來的金屬字母扣和手柄，依然散發出典雅的味道。

踏入2024年，最新設計糅合經典Lady Dior的外形，以及時尚的柔軟觸感，打造出D-Sire手袋。(Dior提供)

除了黑色帶皺感的小牛皮款，手袋還有3色的顆粒感皮面，包括米色、啡色和黑色，雖然沒有Cannage籐格紋，但具備成熟知性的魅力。在新袋推出後，不少女星都以不同的襯搭，來示範出多元化的造型風格。

手袋在方正的建築美學設計內，注入柔和感覺，如略柔軟的皮面，以及側面的傾斜和內摺設計，再綴以兩顆圓窩釘。(Dior提供)

Dior新袋｜女星襯搭法1. 悠閒中性風格

今季流行的元素，不難發現都帶中性感覺，如老錢風和「黑幫太太」等，都是無論男女都能駕馭的款式。當中牛仔更是近日常見的單品，Jisoo在早前的機場時尚中，也以牛仔造型襯搭手袋，展現出中性悠閒的魅力；台灣模特兒李函亦以西裝外套，締造出莊重感，搭襯白色透視上衣，以中性的黑白造型，展現時尚型格。

Dior新袋｜女星襯搭法2. 成熟知性風格

Lady Dior素來予人優雅少女感覺，因此這次以成熟知性的造型，襯搭D-Sire手袋，更顯出女人味。吳雨霏、林嘉欣和梁洛施不約而同選擇這種風格，如襯搭長直髮、西裝長外套和空氣感髮型等，盡顯老錢風的魅力。

Dior新袋｜女星襯搭法3. 海洋風格

若然喜歡陽光少女的感覺，泰國演員Tontawan便以活力的海軍風格，展現出甜美優雅的感覺。她選擇藍白橫間羅紋背心和外套，柔軟的毛巾質感，與手袋皮革相襯，更加提升舒適的氛圍。

Dior新袋｜TONTAWAN (Dior提供)

Dior新袋｜女星襯搭法4. 學園風格

年紀輕輕的品牌大使Haerin，則以青春活力的校園風格，來襯搭手袋。恤衫的公主袖設計，更帶有甜美年輕感覺，而微捲的黑長髮，則展現出輕熟感，締造出反差魅力。