精品卡片套推介Top 9　LOEWE、CELINE、DIOR、GUCCI LOGO簡約耐看

「精品卡片套」是大部分人踏入精品界的入門首選單品，隨著電子支付的方式越來越普及方便，價格較好負擔的卡片套也成為許多女孩關注的配件之一。



想要入手一款經典不出錯的款式就從以下小編推薦的9款精品「LOGO」卡片套/名片夾推薦開始吧！

2024 9款精品LOGO卡片套推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. LOEWE Puffer Anagram Plain 卡片套 HK$ 3,700

入了LOEWE的坑就很難出來！今年春季LOEWE將柔軟的納帕小牛皮運用在卡片套上設計上，帶有光澤的質地和澎澎的觸感是它的迷人之處，也不忘帶上榮登「2023年最受歡迎精品LOGO」的金屬Anagram標誌，低調又沈穩的深卡其綠男女都適合！

2. DIOR CARO 5 隔層卡片套 HK$ 3,100

正在物色禮物的姊妹，DIOR這款以孤挺花紅色小牛皮製成的CARO卡片套蘊含了滿滿的喜慶氛圍，搭配Cannage藤格紋圖案縫線，並配以心形主題圖案，拿出來使用時都會被它可愛又優雅的設計給療癒到！

3. BALENCIAGA WOMEN'S 長款零錢卡片套 HK$ 3,400

巴黎世家的設計總是能在率性中保有一點優雅元素，這款既能當作卡片套、也能當作零錢和鈔票收納包的卡片套包以黑色壓花小牛皮搭配絎縫元素設計，仿舊的皺褶和五金配件凸顯了巴黎世家特有的風格，不論是剛使用或是已用過一陣子後都會呈現不同的皮革狀態！

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4. Chloé Marcie Card Holder HK$ 2,800

Chloé這款標誌性的「Marcie系列」卡片套以柔軟粒面小牛皮製成，採用具有春夏意象的鵝黃色和70年代風格的五金壓花標誌搭配，整體偏向較精緻、小巧的外型，喜歡背小廢包出門的姊妹推薦可以入手這款充滿小清新的卡片套！

5. FENDI FF Diamonds 名片盒 HK$ 2,290

想小小犒賞自己一下萬元有找就可搞定！FENDI這款FF卡片套不僅是現今時下最流行的復古金屬色，即便是較好負擔的價格在細節上也不馬虎：鍍金的LOGO、同色系的車縫線和6個卡片套的超好裝配置，都是可以無腦入手的入坑理由！

6. BVLGARI Serpenti Forever 卡片套 HK$ 2,900

寶格麗的皮革配件最經典就是SERPENTI的蛇頭標誌，這款冰川藍色的卡片套採用海藍寶石色小牛皮結合了奢華和甜美感，內裏則用明亮石灰華象牙色納帕軟面皮呈現，款式也較不易撞，會用寶格麗的女生魅力值超級加分（笑），小編推薦喜歡獨特風格的姊妹們入手！

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7. BURBERRY Rocking Horse 卡片套 HK$ 2,900

BURBERRY近幾年在包款的設計上有別於以往，這款Rocking Horse卡片套正是和新包款來自同樣的設計靈感：「童年的搖擺木馬」，外型圓潤討喜，黃水仙色的立面皮革搭配馬術的騎士標誌低調又迷人！

8. CELINE 亮面牛皮革TRIOMPHE卡片套 HK$ 3,500

溫柔小姊姊的配件中總有一款CELINE的單品存在，最受歡迎的金色TRIOMPHE卡片套系列春季以粉嫩柔和的色調為主體，淺石灰色介於粉色和灰色之間，洋溢著高級老錢風的既視感，送禮和自用都沒有女孩可以拒絕吧！

9. GUCCI 馬銜扣印花卡片套 HK$ 2,600

老花怎麼選最不易出錯？摻雜了些許柔和桃色的元素更加日常，GUCCI這款卡片套再融入了經典不敗的馬銜扣元素，整體造型看起來又更多變，搭配精緻的皮革飾邊讓人愛不釋手！

精品LOGO卡片套款式百百種 ，小編也了解姊妹們的選擇障礙（笑），以上9款精選推薦給姊妹們入手啦！

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