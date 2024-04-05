CHANEL新款袋揭示今季熱潮！5大話題珍珠手袋、這品牌連凱特都愛

珍珠手袋推薦｜隨著珍珠的流行，各大品牌在今個春夏，推出多款帶有珍珠元素的手袋，展現出精緻優雅感覺。珍珠手袋既易襯搭，無論莊重或悠閒場合也可使用，而且耐用度高，即使隔一段時間，依然時尚優雅。以下盤點5款精緻的珍珠手袋，包括CHANEL、Dior，以及近期韓國爆紅的Simone Rocha等，不知哪個是你的心水之選？



珍珠手袋推薦1. CHANEL 黑色細號垂蓋手袋 HK$49,900

相信大家對Classic Flap手袋都不陌生，特別是鏈帶的部分，除了金球外，每季也有多款金屬圖案扣，今年則是大珍珠，上面有著雙C標誌，為手袋增添甜美可愛感覺。手袋以小羊皮製作，長約20.5吋，可擺放不少隨身物品，非常實用。

珍珠手袋推薦1. CHANEL 黑色細號垂蓋手袋 (官網)

珍珠手袋推薦2. CHANEL 白色迷你垂蓋手袋 HK$46,700

相較上面的款式，這款長度較短，約17吋，但依然可擺放少量東西，加上方胖外形，增添可愛感覺。手袋內設有卡片位，白皮革配金屬的組合，亦顯明亮優雅，非常適合在夏天使用。

珍珠手袋推薦2. CHANEL 白色迷你垂蓋手袋 (官網)

珍珠手袋推薦3. Dior 迷你 Dior Jolie Top Handle 手袋 HK$39,500

今年夏季最新的手袋設計，有著Dior Caro的外表，另在手柄上花心思，特別在手袋上方，加上兩個金屬圈，可以配搭可拆式手柄或鏈式肩帶，打造出不同的揹法和風格。手袋裡面設兩個隔層和1個拉鏈口袋，前方的隔層亦有垂蓋設計，並小範圍地露在外面，展示出層次感。金屬CD標誌綴以白色樹脂珍珠，更添優雅氛圍。

珍珠手袋推薦3. Dior 迷你 Dior Jolie Top Handle 手袋 (官網)

珍珠手袋推薦4. Roger Vivier Viv' Cabas Jewel Flower 珍珠鑽扣迷你牛仔布手袋 HK$33,000

每次經過Roger Vivier的門店，都會被那閃爍及精緻的設計吸引。這款手袋同樣迷人，以時下流行的牛仔作材料，並將珍珠和閃石組合，拼湊成小花，予人可愛甜美感覺，同時大小不同的珍珠設計，亦帶有精緻的層次魅力，讓整體充滿悠閒和典雅感覺。

珍珠手袋推薦4. Roger Vivier Viv' Cabas Jewel Flower 珍珠鑽扣迷你牛仔布手袋 (官網)

珍珠手袋推薦5. Simone Rocha Mini Valentine Bag With Beaded Flower 1,175歐元（約9,920港元）

近年從歐美流行至韓國的Simone Rocha，是不少女星的愛用品牌，包括凱特王妃、 Billie Eilish和LE SSERAFIM等。設計師巧妙地將暗黑和浪漫風格糅合，打造出極具特式的服飾，加上其擁有香港血統，設計靈感中式多或少帶少許港式時尚。就像這樣手袋，外形甚有八、九十年代的復古味道，中間以珍珠拼成雛菊模樣，連磁貼位亦是花形，看起來超級可愛！