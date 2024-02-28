珍珠頸鏈穿搭教學｜5個機心增添骨感美！時下流行彩色巴洛克珍珠

珍珠穿搭教學｜說了一輪有關珍珠的知識，最後便是分享珍珠頸鏈的穿搭術！不少王室的重要場合，都可見珍珠頸鏈的身影，不僅點綴整個造型的優雅氣質，亦彰顯出高級華麗的氣勢。造型師Elma Li向《01女生》分享更多珍珠頸鏈的襯搭技巧，到底需注意哪些重點，以提升鎖骨的骨感美？



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。《01女生》編輯部分享近期最愛的珍珠首飾，當中包括Vivienne Westwood及本地飾物品牌等，並詳列出其材質、易襯程度、舒適度、尺寸大小及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

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珍珠頸鏈襯搭機心 (freepik)

珍珠頸鏈襯搭機心

一般頸鏈的用途，都可減輕頸部至胸口之間的沉悶感，若然襯搭露出鎖骨的吊帶和背心，更可將焦點集中在鎖骨位置，展現出骨感美。Elma提到，要強調修長和優雅的骨感美，襯搭造型上可注意這4個小機心！

珍珠頸鏈襯搭小機心1. 適當頸鏈長度

選擇一條較長的珍珠頸鏈，至少可以垂至胸部以下，這樣可延長頸部的視覺效果，同時突出身材線條。

珍珠頸鏈襯搭小機心2. 精細頸鏈

選擇一條精細的鏈子，以突出珍珠的美感，並給人一種清爽、線條清晰的骨感魅力。

珍珠頸鏈襯搭小機心3. V領上衣

珍珠頸鏈與V領上衣相配，可以突出胸前線條，打造出身材骨感的效果。

珍珠頸鏈襯搭小機心4. 添加吊墜

一個簡單的吊墜可以為長串珍珠增添視覺趣味，並將視線向下吸引，產生拉長的效果。

珍珠頸鏈襯搭小機心5. 考慮分層

不同長度的珍珠項鍊分層可以打造層次感，並突出頸部線條，營造出一種流暢的骨感美效果。

珍珠頸鏈合適風格 (freepik)

珍珠頸鏈合適風格

由於珍珠頸鏈較有女性和優雅的感覺，因此不是所有造型都適合襯搭，Elma亦建議出4個感覺相近的造型風格，讓大家襯搭時作參考。

珍珠頸鏈合適風格1. 優雅經典風

將珍珠項鍊與優雅經典的服裝搭配，例如小黑裙或正式套裝，可以為您的造型增添一絲精緻和優雅。

珍珠頸鏈合適風格2. 波西米亞風格與自由奔放的風格

將多串珍珠與寬鬆的襯衫或洋裝疊搭，可以打造出時尚又輕鬆的波西米亞別緻外觀。

珍珠頸鏈合適風格3. 學院派和經典風格

將珍珠項鍊與學院派和經典服裝搭配，例如繫扣襯衫、斜紋棉布褲和西裝外套，可以為您的服裝增添一絲精緻和風格。

珍珠頸鏈合適風格4. 迷人的紅毯風格

佩戴一條個性鮮明的珍珠項鍊搭配迷人而引人注目的連身裙或禮服，可以打造出既優雅又引人注目的紅毯造型。

珍珠頸鏈趨勢 (freepik)

珍珠頸鏈趨勢

隨著時代轉變，珍珠不再只有圓珠造型，也加入多個元素，讓造型風格更多樣化。Elma為大家分析時下流行的珍珠趨勢，選擇以下的珍珠頸鏈款式，定能顯出時尚氛圍！

珍珠頸鏈趨勢1. 分層

不同長度和尺寸的多串珍珠項鍊很受歡迎，可以打造分層外觀。

珍珠頸鏈趨勢2. 彩色珍珠

黑色、粉紅色和藍色等彩色珍珠因其俏皮和時尚的外觀而越來越受歡迎。

珍珠頸鏈趨勢3. 巴洛克珍珠（Baroque pearls）

巴洛克珍珠形狀不規則，因其原始和獨特的外觀而廣受歡迎。

珍珠頸鏈趨勢4. Mix & Match

將珍珠與金、銀或半寶石等其他材料結合是一種流行趨勢。

珍珠頸鏈趨勢5. Choker

珍珠製成的項圈很時尚，可以搭配正裝或休閒服裝。