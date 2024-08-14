150小個子女生顯高穿搭4個要訣　博主親身示範視覺輕鬆增高5cm

小個子女孩最大的困擾，應該就是每天煩惱要如何讓自己穿得看起來更顯瘦又顯高吧？但其實除了這兩點之外，怎麼穿得看起來舒服才更重要。而今天要給大家推薦的穿搭學習對象，就是一位衣品很好的小紅書穿搭博主 @Vivienne ，同樣身高150cm的女孩們，可以學起來她的搭配秘訣！



各位身高150cm的小個子女孩們，快筆記起來她的4個搭配秘訣！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

1. 三款不同長度裙子，穿出三種不同氣質

很多人都說，小個子女孩不適合穿長裙？才沒有這回事！看這位博主這麼穿就特別舒服。小短裙看起來清新又甜美，牛仔長裙則有一種文藝書香氣，加個腰帶突顯出腰線，身高比例一下子就拉長了！至於吊帶裝的話，基本上隨意搭配一件T恤就很完美。不過要記一下重點，她所有的長裙長度基本上不會蓋過腳踝，這樣才能給人一種視覺上的顯高錯覺。

2. 短版上衣+高腰直筒闊腳牛仔褲、西裝褲

不得不說，這搭配簡直是小個子的天花板穿搭之一了，直筒闊腳褲的最大優點就是它可以幫助我們掩蓋腿上的肉肉，所以這穿搭也非常適合棉花糖女生。謹記高腰款寬褲是重點！

3. POLO衫+高腰短褲

小編發現真的很少女生會買POLO衫，大家彷彿都自動屏蔽了這種Style一樣。但其實女孩這種POLO衫+ 高腰短褲的搭配，也可以讓人看起來很有少女甜美感，而且搭配厚底老爹鞋也會讓腿看起來又直又長，比例更平衡。

4. 配色統一

最後也是最重要的一點，就是懂得穿搭也要學會配色，這位穿搭博主就挺厲害的。例如深淺同色搭配，或是以粉紅色系為主要配色。

博主的情侶裝

連情侶裝都好有韓系感，重點是十分時尚！大家也可以跟着自己的喜好幫男友這麼打造！

當然，除了以上這幾點之外，她的小紅書帳號 @Vivienne（小紅書號：940176761） 裡也還有其他穿搭示範，喜歡的朋友可以去關注。天天跟着穿，出門就不必煩惱了！另外最棒的一點是，她還會附上自己穿搭的衣服店名，這樣就方便大家跟着買了，實在貼心！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】