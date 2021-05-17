日本小個子女生心機掩眼法　開衩顯長腿感　一件GU衫襯出6個造型

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-05-17 08:00

【增高穿搭】小個子女生難免總想透過衣著打扮，在視覺上看來「增高幾寸」。除了選擇高腰剪裁，原來借助透視、開衩等元素，亦可營造出視覺增高效果，如同瞬間「長高」5cm？

【增高穿搭】日本女生Anna身高只有153cm，但喜歡透過服裝剪裁打造「視覺增高」效果。(anna__325@Instagram)

日本女生Anna熱愛打扮，常在社交平台分享#OOTD，坐擁5.9萬名追蹤者，亦是日本服飾品牌Merry Latte時尚總監。對比其他日本女生的裝扮，Anna日常造型傾向夢幻日系，選以柔和色彩、寬鬆的服裝為主；雖然身高僅153cm，但透過服裝剪裁成功打造視覺增高效果，令身形比例更見修長，造型值得一眾嬌小女生們參考。

【第1招】薄紗長裙透出雙腿線條

【增高穿搭】日本女生Anna喜歡穿上薄紗長裙透出雙腿，打造顯高效果。(anna__325@Instagram)

想要營造增高效果，非一定要穿上高腰剪裁衣物，中腰半身裙以及連身裙亦能打造相同效果，最重要的是選擇薄紗材質，且接近裙擺的位置可透視到雙腿，更有效在視覺上延伸比例；同時亦可選擇長度到小腿位置的款式，露出腳踝這個「絕對顯瘦領域」，更有助顯高效果。

▼▼▼【按圖看】日本女生Anna如何透過長裙「增高」？▼▼▼

【第2招】開衩細節拉長腿部比例

【增高穿搭】大開衩裙款有效令人轉移視線，顯腿長亦能呈現小性感。(anna__325@Instagram)

想造型變得特別又吸睛，建議可從服裝細節位設計入手，選擇具開衩設計的款式，走路時令大腿若隱若現，營造小性感之餘也能讓人轉移視線，產生顯腿長和更突顯身形的效果，比起「死板」的直身裙更具特色。而日本女生Anna除了選擇大開衩的裙款，亦愛穿著下擺位置具小開衩細節的短裙以及短褲，有助修飾腿形，顯瘦同時打造畢直長腿與好比例。

▼▼▼【按圖看】小個子女生必備開衩設計款式？普通恤衫款如何「扮開衩」？▼▼▼

GU服裝一衣多穿示範

另外，Anna最近又從GU購入淡藍色恤衫，雖然是長袖款式，但薄紗材質不會感到焗促，適合夏天當作防曬衣穿著，而Anna則示範了以同1件淡藍色恤衫，配襯不同單品，例如配搭大地色調單品，一件單品襯出6個造型。

▼▼▼【按圖看】同1件GU恤衫如何變化出6個「不重覆造型」？▼▼▼

▼▼▼同場加映｜日本女生n.etsuu的「一周間」穿搭，難以讓人察覺是同一件單品？（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜日本時裝品牌COHINA專為小個子女生而設，或可解決一切衣不稱身的煩惱。品牌特意找來155cm以下的女生拍攝硬照，讓大家都可從示範中了解服裝穿上身後的長度。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜日本48歲人妻「上窄下寬」造型顯高顯瘦，闊腳高腰褲款式1細節位點綴造型？（延伸閱讀）▼▼▼