夏日透明感穿搭｜4款透膚單品推介　透紗混搭打造層次涼爽不侷促

在春暖花開的時刻，大地開始換上溫柔色調，讓人感受到一股溫暖春日景色，尤其春季通常有種輕透戀愛感氣息，不禁也想為穿搭營造同樣季節印象，而今年許多日系品牌，紛紛推出帶有此風格的單品，像是本季超受歡迎「透膚」元素，絕對是不可錯過的必買系列，運用透紗或雪紡材質製造透感，微微透出肌膚看起來相當浪漫且性感，



想知道透膚設計有哪些是人氣款嗎？一起跟著日本女生穿上以下 4 款透膚單品，利用不同混搭巧思，為外出衣著連結令人著迷的透明感穿搭。

打造透明感穿搭4款推薦單品（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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01.透膚針織

以寬鬆編織的薄針織上衣，非常適合春季忽冷忽熱溫度穿著，針織不僅能增添保暖度之外，寬編織同時能露出肌膚，連結最 IN 的時髦透膚造型，內搭一件背心加上牛仔褲，隨性踏上球鞋就很好看加分。

02.透紗上衣

利用紗質面料為主的透膚上衣，在衣領與下襬處滾上羅紋材質，使單品製造迷人的質感細節，再搭配上可以選擇跳色疊搭，為整體創造視覺豐富的日系層次，或者以重點設計的透膚上衣，例如荷葉袖或寬褶造型，簡單混搭印花褲，瞬間連結聚焦的外出風格。

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03.透膚襯衫

每到春季便會開始回歸穿搭的透膚襯衫，本季可以選搭蕾絲或拼接造型款式，融入柔和色調的蕾絲襯衫，使透膚單品營造優雅知性的大人感氣質，而拼接雪紡與透膚，則能打造專屬個性的穿搭特色，不論是搭配短褲或長裙都很合適。

04.透紗細肩帶長洋裝

「細肩帶長洋裝」是近期能見度相當高的透膚單品，屬於搭配品的洋裝，非常推薦給喜歡混搭的你，以 TEE + 透紗細肩帶長洋裝 + 運動長褲，傳達一股時髦滿分的日系街頭 Look ，另外融入窄裙混合，輕鬆轉換休閒女孩的注目造型。

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接下來一起穿上透膚單品打造日系時髦

以上推薦的 4 款透膚單品，大家也開始蠢蠢欲動準備購入嗎？一起從以上介紹搭配法則，為日常外出衣著，呈現時髦兼具的日系透明感風格。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】