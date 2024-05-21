康城影展2024｜韓韶禧、允兒展仙氣！楊紫瓊新髮型展溫婉氣質

康城影展2024｜第77屆康城影展舉行期間，依然是女星們的時尚舞台，以各樣美艷和優雅的禮服，展現出迷人的氣勢。繼楊紫瓊、允兒和韓韶禧等，久未見面的超模Bella Hadid亦性感出席，掀起無數好評話題。不只是女嘉賓，男星們低調的西裝及腕錶時尚，也是值得注意！以下盤點康城影展11大不可錯失的優雅造型，各位將要出席宴會或活動的人，不妨參考一下他們的穿搭法。



康城影展2024｜絕不可錯過的造型1. 楊紫瓊

有別過往強勢形象，楊紫瓊出席《Horizon: An American Saga》電影首映禮紅地毯時，穿著酒紅色Bottega Veneta羽毛裙，當中的飄逸感與其新瀏海髮型，展現出柔和的一面，令人耳目一新。除了襯搭最愛的Richard Mille腕錶，她亦佩戴MIKIMOTO頂級珠寶白南洋珍珠及鑽石頸鏈，以不對稱的質感設計，同時締造出溫婉優雅和閃耀迷人的魅力。

康城影展2024｜絕不可錯過的造型1. 楊紫瓊 (MIKIMOTO提供)

康城影展2024｜絕不可錯過的造型2. 韓韶禧

同樣出席《Horizon: An American Saga》電影首映禮的韓韶禧，亦收起過往的黑天鵝風格，搖身一變成仙氣迫人的女神，以白色透視造型示人。她選擇紐約品牌Danielle Frankel的幼帶馬甲，配搭以層次堆疊的紗裙，散發優雅迷人氣質，加上魚骨辮旁綴以BOUCHERON髮飾，看來高貴大方，而凌散瀏海亦提升輕逸的舒適氛圍，倍添知性感覺。

此外，韓韶禧亦參與開雲集團（Kering）與康城影展聯合舉辦的晚宴，以充滿復古時尚的湖水綠色蛋糕禮裙，突顯雪白肌膚，同時綴以BOUCHERON Histoire de Style高級系列的The Power of Couture鑽石頸飾，展現出華麗和閃耀的一面。

康城影展2024｜韓韶禧以充滿復古時尚的湖水綠色蛋糕禮裙，綴以BOUCHERON Histoire de Style高級系列的The Power of Couture鑽石頸飾。(BOUCHERON提供)

康城影展2024｜絕不可錯過的造型3. 允兒

由女團轉型演員的允兒，今年也有參與康城影展，期間展示的兩套造型，都予人甜美活力氣質，非常吸睛。其中一套為Monique Lhuillier 2023春季系列粉紅開叉禮裙，綴以Qeelin耳環和頸鏈，看來典雅莊重。不過，由於造型較保守，髮髺較為扁平，若轉以羽毛髮髺，相信會更顯立體感和活力。

康城影展2024｜允兒其中一套為Monique Lhuillier 2023春季系列粉紅開叉禮裙。(IG@yoona__lim)

允兒出席《Cannes Women in Motion》時，則以婚紗品牌Elly Sofoclí的白色抹胸禮裙，展現知性成熟的一面，而貼身剪裁亦顯出身材曲線，散發性感魅力。為提升活力感，她選擇大型的Qeelin標誌葫蘆頸鏈，增添華麗閃耀感覺。

康城影展2024｜允兒出席《Cannes Women in Motion》時，則以婚紗品牌Elly Sofoclí的白色抹胸禮裙，展現知性成熟的一面。(IG@yoona__lim)

康城影展2024｜絕不可錯過的造型4. Bella Hadid

當不少女星都以保守造型出席康城影展時，久面露面的Bella Hadid則以充滿性感玩味和時尚的禮服現身，頓時成為攝影師們的焦點。她穿上貼近膚色的YSL輕紗禮裙，並透過皺褶塑出貼身版型，展現出美好的身材曲線，加上胸前的薄紗設計，呈現出性感魅力。此外，她亦以Chopard的黃鑽和白鑽耳環和戒指，來增添華麗氣場。

康城影展2024｜久面露面的Bella Hadid則以充滿性感玩味和時尚的禮服現身，頓時成為攝影師們的焦點。(IG@bellahadid)

康城影展2024｜絕不可錯過的造型5. Anya Taylor-Joy

早前宣布已婚喜訊的Anya Taylor-Joy，早前以帶民族風的Jil Sander白色造型，展現出悠閒時尚魅力。而在出席《Furiosa》首映禮時，身為Dior全球品牌大使的她，則換上品牌的米色高訂禮服，加上Dior打造的妝容，展現出莊重典雅的仙氣，非常適合她的氣質。

康城影展2024｜Anya Taylor-Joy在出席《Furiosa》首映禮時，身為Dior全球品牌大使的她，則換上品牌的米色高訂禮服，加上Dior打造的妝容，展現出莊重典雅的仙氣。(Dior提供)

康城影展2024｜絕不可錯過的造型6. 劉俊謙

近期成為不少女生們心目中男神代表的劉俊謙，透過電影《九龍城寨之圍城》，與古天樂、林峯、胡子彤、張文傑及導演鄭保瑞等，共同現身康城影展。眾人佩戴Chopard腕錶和珠寶閃耀全場，其中劉俊謙特別穿上馬甲背心和煲呔，打造出陽光活力，同時不失莊重和型格感覺。

康城影展2024｜劉俊謙特別穿上馬甲背心和煲呔，打造出陽光活力。(Chopard提供)

此外，值得一提的是，當他們踏上紅地毯時，大會還特地播出古天樂曾唱過的歌曲，相當架勢！

康城影展2024｜當一眾《九龍城寨之圍城》演員踏上紅地毯時，大會還特地播出古天樂曾唱過的歌曲，相當架勢！(Chopard提供)

康城影展2024｜絕不可錯過的造型7. Selena Gomez

活躍於康城影展活動的Selena Gomez，先以Oscar de la Renta的黑色一字肩禮服現身，搭以Messika高級系列Night Owl耳環和戒指、Fiery Double白金鑽石戒指及Magnetic Love白金鑽石戒指，看來莊重優雅。

康城影展2024｜Selena Gomez先以Oscar de la Renta的黑色一字肩禮服現身，搭以Messika高級系列珠寶。(Messika提供)

而在出席觀看電影《Emilia Perez》時，她換上艷麗的Giambattista Valli Pari紅色玫瑰一字禮裙，綴以浮誇顯眼的Messika Wild Moon白金鑽石耳環、戒指及Snake Dance戒指，提升活力感的同時，展現閃耀迷人魅力。

康城影展2024｜Selena Gomez在出席觀看電影《Emilia Perez》時，換上艷麗的Giambattista Valli Pari紅色玫瑰一字禮裙，綴以浮誇顯眼的Messika珠寶。(Messika提供)

康城影展2024｜絕不可錯過的造型8. Demi Moore

在九十年代憑《人鬼情未了》爆紅的Demi Moore，也是電影《Horizon: An American Saga》的座上客。現年61歲的她，穿上CELINE全黑造型，依然風韻猶存，低胸長裙的設計，亦散發艷悠閒度假的氛圍，加上保養得宜的體態，盡顯優雅氣質。

康城影展2024｜Demi Moore穿上CELINE全黑造型，依然風韻猶存。(CELINE提供)

康城影展2024｜絕不可錯過的造型9. 吳可熙

在2014年以電影《冰毒》獲得加拿大電影電視節「最佳女主角」的台灣女演員吳可熙，以美艷的CHANEL服飾踏足康城影展。她穿上2019/20秋冬高訂系列的黑色刺繡禮裙，以漸變色彩展現活力玩味，並搭以大墊肩的千鳥格珠片短版外套，充滿簡約和型格的格調，而且提升倒三角的身材比例，更添復古時尚的魅力。至於珠寶方面，亦以精巧細緻為主，以Comète Chevron18k白金鑽石耳環及Ribbon18k白金鑽石戒指，締造知性優雅魅力。

康城影展2024｜絕不可錯過的造型10. Soo Joo Park

韓裔超模曾為曾為老佛爺Karl Lagerfeld的繆思女神之一，其外貌和個性都充滿個人格調。而今次她選擇Gucci客製黑色絨面不對稱禮裙，來襯搭其藍色眉上瀏海髮型。禮裙一側以莊重保守的長袖設計為主，另一邊則鏤空編織的性感一面，締造對比魅力，加上帶悠閒感的流蘇設計，隨著身體擺動搖曳，看來充滿迷人氣息。

康城影展2024｜Soo Joo Park選擇Gucci客製黑色絨面不對稱禮裙，來襯搭其藍色眉上瀏海髮型。(Gucci提供)

為襯搭這個型格個性造型，Soo Joo Park選擇Messika的高級系列Sirenetta垂墜耳環、Cushion及Illusionist戒指，來提升和諧一致的造型感，展現艷閃耀迷人的氣場。