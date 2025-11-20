允兒獲第46屆青龍人氣獎！凍齡零瑕美肌秘訣全靠足浴、泥膜？

【第46屆青龍電影獎/允兒保養】 第46屆青龍電影獎於昨日完美落幕，今屆的青龍獎最大的話題度必定是玄彬與孫藝真這對甜密夫妻「頂峰相見」、共同奪獎的一幕，夫妻兩人不單同為今屆青龍獎影帝影后，更與GOT7的朴珍榮與允兒等一同奪得青龍人氣獎。允兒以一身驚豔的紅色抹胸長裙亮相，無懼鏡頭遠近，禮裙影襯得她的精緻膚色更為雪白，零瑕美肌仍少女如初的狀態，亦相當令人驚艷！



從2007年起轉型到演員，歷經多年創下不少佳績。今次奪得青龍人氣獎無疑是對允兒的一大肯定，確立其演員的身份（IG@limyoona__official）

身為韓國女團的元組級偶像，加上演員的身分，雖然年齡已經30+歲，行程忙碌的允兒仍然維持少女狀態，不論膚質或身形都維持得健康，還散發鄰家女孩般的氣質，到底她多年來有甚麼的凍齡護膚保養心得？

允兒保養秘訣｜1. 改吃雞胸肉維持足夠的肌肉量

由人氣偶像走到當紅的一線女演員，允兒出道以來都有「紙片人」之稱，擁有 A4 腰、筷子腿，向來怎樣吃都不會長肉的她，雖然擁有人人稱羨的高挑身材，但其瘦削的程度也令不少粉絲擔心，並希望她可以長點肉，紛紛要求她增肥。

雖然粉絲都要求允兒增重，但增重並不代表可以隨便吃高熱量的食身。允兒曾在節目中分享自己很喜歡吃澱粉類食物，但為了維持足夠的肌肉量，她主食會改吃雞胸肉，但偶爾也會吃一些喜歡的甜品、澱粉類食物，可以令自己擁有更好的心情。

允兒偶爾也會讓自己吃喜歡的食物。(IG@yoona__lim)

允兒保養秘訣｜2. 泡足浴

雖然允兒擁有得天獨厚的長腿比例，但她與少女時代成員對於雙腿的保養絕不懶惰，有成員曾經在節目中透露，要保養雙腿就要靠泡足浴，舒緩雙腿疲勞，促進新陳代謝，最重要的是可以達至消水腫的功效。

允兒身型比以前圓潤了不少。 (IG@yoona__lim)

允兒保養秘訣｜3. 堅持運動

對於怎樣吃都不長肉的人士而言，要增重就一定要靠做運動，並且利用運動後的半小時內吃東西，讓身體可以吸收到足夠的營養，同時維持一定的肌肉量。允兒雖然曾經公開表示自己並不是喜歡運動、健身的人，但為了保持體態，允兒仍然會忙裡抽空上健身房做運動，除了可以塑造出理想的線條之外，肌膚也會變得好。

允兒仍然會忙裡抽空上健身房做運動。(IG@yoona__lim)

允兒保養秘訣｜4. 泥狀面膜去角質

即使拍攝大頭或正面照，允兒的肌膚仍像剝殼雞蛋般，幾乎零瑕疵，令人羨慕！想擁有零毛孔的細緻肌膚，最重要的保養關鍵就是卸妝。因為身為藝人，允兒幾乎每日都要化妝上鏡，只要卸得不夠乾淨，就會很容易令肌膚變差。

允兒曾經分享用泥狀面膜清理粉刺、代謝角質的方法。泥狀面膜可以深層清潔，吸走多餘角質及皮脂，並且去除毛孔及面部肌膚紋理內的污垢，還可以更有效地吸收保養品。

允兒曾經分享用泥狀面膜清理粉刺、代謝角質的方法。(IG@yoona__lim)

允兒保養秘訣｜5. 著重補水

韓國天氣特別乾燥，加上允兒曾分享指自己屬於乾性肌膚，因此保濕對她而言十分重要。她會定期敷不同的補水面膜，為肌膚注入大量的水份，即使忙碌了一整天，允兒回家後也會做好保濕。

允兒曾分享指自己屬於乾性肌膚，因此保濕對她而言十分重要。(IG@yoona__lim)

允兒保養秘訣｜6. 減少化妝次數

允兒自出道以來從來不怕素顏示人，可以清楚看到她妝前妝後的肌膚分別不大，原來因為允兒認為除了平日要做好保養之外，也要讓肌膚有足夠時間休息，才能養出好肌膚。