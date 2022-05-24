陳法拉首踏康城影展老公相伴　演技曾受質疑17年演藝之路吐氣揚眉

陳法拉李政宰｜陳法拉日前（22日）與法籍老公一同現身第75屆康城影展，繼Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》後，她將會再有新作，把當年張曼玉主演的電影《女飛俠再現江湖》重演成迷你劇，而陳法拉受邀出席康城影展宣傳新劇，並大感興奮表示：「Bonjour, Cannes! Look at how happy we are to see each other again.」



陳法拉首次踏足康城影展，連日參與多個宣傳活動。（IG@falachenfala）

陳法拉再下一城 踏足康城影展

陳法拉首次踏足康城影展，並連日參與多個宣傳活動，日前所舉行的晚宴中，陳法拉更化身成小粉絲，遇上出演《魷魚遊戲》而爆紅的韓國影帝李政宰，初時李政宰未認出她，經過簡單介紹下，李政宰終於得知陳法拉是出演《尚氣》中的「麗」，隨即取出手機跟陳法拉自拍留念，二人都相當可愛。

此外，陳法拉亦表示自己有幸跟世界各地演員認識感榮幸，再加上法籍老公Emmanuel陪伴在旁，遇上語言問題都能迎刃而解。不過向來好學的陳法拉早已學習法文，受訪時被問到有位法籍丈夫，法文應該進步神速？她否認一事，並十分謙遜表示自己現時已學習法文近2年，仍然未能大派用場，加上自己未夠信心還需努力。

陳法拉更化身成小粉絲，遇上出演《魷魚遊戲》而爆紅的韓國影帝李政宰。（IG@falachenfala）

陳法拉隨同法籍老公Emmanuel一同現身第75屆康城影展。（IG@falachenfala）

陳法拉參選華姐並加入TVB展開演藝之路

現年40歲的陳法拉四川成都出生，14歲時跟隨家人移居美國，自小成績優異且以全校前10名的成績畢業，並考入美國著名大學埃默里大學（Emory University），在學期間一直獲得獎學金。在大學期間，陳法拉已多次參加不同的選美比賽，包括於2002年全美亞裔小姐中獲得冠軍、2003年全美華埠小姐獲得亞軍，以及2004年紐約華裔小姐冠軍。直到2005年，陳法拉代表紐約參加《香港參加國際中華小姐》，並勇奪亞軍，其後順理成章跟TVB簽約正式展開演藝之路。

陳法拉代表紐約參加《香港參加國際中華小姐》並勇奪亞軍。（YOUTUBE@TVB）

陳法拉曾被貼上「姣精」標籤

初加入TVB時，陳法拉從TVB8擔起國語主持，自小具表演天份的她面對鏡頭亦表現得十分自如。剛開始時，陳法拉未有太多演出機會加上廣東話未夠熟練，所以大多是飾演女配角。直至2007年的《溏心風暴》中，飾演一名刁蠻任性的中學生「唐至欣」，劇中跟多位好劇之人有不少對手劇，但陳法拉毫不怯場，演技自然到位。同年於《師奶兵團》中，有一場面是由郭政鴻幫她塗太陽油，陳法拉在劇中大穿三點式性感演出，因而被貼上「姣精」標籤。

2007年的《溏心風暴》中，陳法拉飾演一名刁蠻任性的中學生「唐至欣」。（《溏心風暴》劇照）

在TVB劇集《師奶兵團》中，有一場面是郭政鴻幫陳法拉塗上太陽油被貼上「姣精」標籤。（《師奶兵團》劇照）

陳法拉演技多次受質疑

自《溏心風暴》再度參演《溏心風暴之家好月圓》，陳法拉不但大改以往「姣精」形象，更挑戰入行以來首個演技考驗飾演柔弱啞女「甘家慶」，全程以手語演繹台詞及內心戲，讓觀眾們留下心刻印象。

直到2010年憑TVB劇集《巾幗梟雄之義海豪情》的「劉晴」一角勇奪《萬千星輝頒獎典禮》最佳女配角獎，所謂「人紅是非多」，其後陳法拉出演更多TVB劇集而漸漸被觀眾批評演技生硬，更指她表情都是一樣。2013年《衝上雲霄II》中，曾傳出因陳法拉演技不好而被吳鎮宇當眾數落，不過其後二人均否認，讓大眾再度質疑其演技。

《溏心風暴之家好月圓》，陳法拉不但大改以往「姣精」形象，而且更挑戰入行以來首個演技考驗飾演柔弱啞女「甘家慶」。（《溏心風暴之家好月圓》劇照）

2013年TVB劇集《衝上雲霄II》中，陳法拉傳出因演技不好而被吳鎮宇當眾數落。（WEIBO@陳法拉）

從來沒學過演戲，又不會說廣東話，所以頭幾年，我真的好努力去學習、去改善。 陳法拉

陳法拉努力回應觀眾 成為荷里活手可熱演員

拍畢《衝上雲霄II》後，陳法拉就宣布離開TVB大台，遠赴美國進修演藝，修讀茱莉亞學院戲劇碩士課程。加入演藝圈約17年的陳法拉，由參選華姐至成為大台力捧花旦，一直以來受盡批評及質疑。

「天賦需要打磨，璞玉需要雕琢」，陳法拉曾因青澀演技被狠批，經歷一次又一次的挫折，2021年陳法拉加盟Marvel電影《尚氣與十環傳奇》，並跟香港影帝梁朝偉合作，更成為首位參演Marvel電影的香港女演員。如今陳法拉已是荷里活手可熱的演員，一路走來並不易！陳法拉多年努力向大眾以實力去展現出最好一面給觀眾，並讓當年批評她的人一一打臉。

人生每一個轉變和經歷，我都覺得是成長雕琢的過程，但最緊要是跟隨內心，放膽去試。 陳法拉

陳法拉Q&A