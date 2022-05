陳法拉首踏康城影展老公相伴　演技曾受質疑17年演藝之路吐氣揚眉

陳法拉李政宰|陳法拉日前(22日)與法籍老公一同現身第75屆康城影展,繼Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》後,她將會再有新作,把當年張曼玉主演的電影《女飛俠再現江湖》重演成迷你劇,而陳法拉受邀出席康城影展宣傳新劇,並大感興奮表示:「Bonjour, Cannes! Look at how happy we are to see each other again.」



陳法拉首次踏足康城影展,連日參與多個宣傳活動。(IG@falachenfala)

陳法拉再下一城 踏足康城影展

陳法拉首次踏足康城影展,並連日參與多個宣傳活動,日前所舉行的晚宴中,陳法拉更化身成小粉絲,遇上出演《魷魚遊戲》而爆紅的韓國影帝李政宰,初時李政宰未認出她,經過簡單介紹下,李政宰終於得知陳法拉是出演《尚氣》中的「麗」,隨即取出手機跟陳法拉自拍留念,二人都相當可愛。

此外,陳法拉亦表示自己有幸跟世界各地演員認識感榮幸,再加上法籍老公Emmanuel陪伴在旁,遇上語言問題都能迎刃而解。不過向來好學的陳法拉早已學習法文,受訪時被問到有位法籍丈夫,法文應該進步神速?她否認一事,並十分謙遜表示自己現時已學習法文近2年,仍然未能大派用場,加上自己未夠信心還需努力。

陳法拉更化身成小粉絲,遇上出演《魷魚遊戲》而爆紅的韓國影帝李政宰。(IG@falachenfala)

陳法拉隨同法籍老公Emmanuel一同現身第75屆康城影展。(IG@falachenfala)

陳法拉參選華姐並加入TVB展開演藝之路

現年40歲的陳法拉四川成都出生,14歲時跟隨家人移居美國,自小成績優異且以全校前10名的成績畢業,並考入美國著名大學埃默里大學(Emory University),在學期間一直獲得獎學金。在大學期間,陳法拉已多次參加不同的選美比賽,包括於2002年全美亞裔小姐中獲得冠軍、2003年全美華埠小姐獲得亞軍,以及2004年紐約華裔小姐冠軍。直到2005年,陳法拉代表紐約參加《香港參加國際中華小姐》,並勇奪亞軍,其後順理成章跟TVB簽約正式展開演藝之路。

陳法拉代表紐約參加《香港參加國際中華小姐》並勇奪亞軍。(YOUTUBE@TVB)

陳法拉曾被貼上「姣精」標籤

初加入TVB時,陳法拉從TVB8擔起國語主持,自小具表演天份的她面對鏡頭亦表現得十分自如。剛開始時,陳法拉未有太多演出機會加上廣東話未夠熟練,所以大多是飾演女配角。直至2007年的《溏心風暴》中,飾演一名刁蠻任性的中學生「唐至欣」,劇中跟多位好劇之人有不少對手劇,但陳法拉毫不怯場,演技自然到位。同年於《師奶兵團》中,有一場面是由郭政鴻幫她塗太陽油,陳法拉在劇中大穿三點式性感演出,因而被貼上「姣精」標籤。

2007年的《溏心風暴》中,陳法拉飾演一名刁蠻任性的中學生「唐至欣」。(《溏心風暴》劇照)

在TVB劇集《師奶兵團》中,有一場面是郭政鴻幫陳法拉塗上太陽油被貼上「姣精」標籤。(《師奶兵團》劇照)

陳法拉演技多次受質疑

自《溏心風暴》再度參演《溏心風暴之家好月圓》,陳法拉不但大改以往「姣精」形象,更挑戰入行以來首個演技考驗飾演柔弱啞女「甘家慶」,全程以手語演繹台詞及內心戲,讓觀眾們留下心刻印象。

直到2010年憑TVB劇集《巾幗梟雄之義海豪情》的「劉晴」一角勇奪《萬千星輝頒獎典禮》最佳女配角獎,所謂「人紅是非多」,其後陳法拉出演更多TVB劇集而漸漸被觀眾批評演技生硬,更指她表情都是一樣。2013年《衝上雲霄II》中,曾傳出因陳法拉演技不好而被吳鎮宇當眾數落,不過其後二人均否認,讓大眾再度質疑其演技。

《溏心風暴之家好月圓》,陳法拉不但大改以往「姣精」形象,而且更挑戰入行以來首個演技考驗飾演柔弱啞女「甘家慶」。(《溏心風暴之家好月圓》劇照)

2013年TVB劇集《衝上雲霄II》中,陳法拉傳出因演技不好而被吳鎮宇當眾數落。(WEIBO@陳法拉)

從來沒學過演戲,又不會說廣東話,所以頭幾年,我真的好努力去學習、去改善。 陳法拉

陳法拉努力回應觀眾 成為荷里活手可熱演員

拍畢《衝上雲霄II》後,陳法拉就宣布離開TVB大台,遠赴美國進修演藝,修讀茱莉亞學院戲劇碩士課程。加入演藝圈約17年的陳法拉,由參選華姐至成為大台力捧花旦,一直以來受盡批評及質疑。

「天賦需要打磨,璞玉需要雕琢」,陳法拉曾因青澀演技被狠批,經歷一次又一次的挫折,2021年陳法拉加盟Marvel電影《尚氣與十環傳奇》,並跟香港影帝梁朝偉合作,更成為首位參演Marvel電影的香港女演員。如今陳法拉已是荷里活手可熱的演員,一路走來並不易!陳法拉多年努力向大眾以實力去展現出最好一面給觀眾,並讓當年批評她的人一一打臉。

人生每一個轉變和經歷,我都覺得是成長雕琢的過程,但最緊要是跟隨內心,放膽去試。 陳法拉

陳法拉Q&A