Bag Charms｜名牌手袋吊飾8款嚴選　LV兔仔Hermes小馬添時尚趣味

身為資深時髦精的你，一定早已跟上這波在包包上掛滿各種吊飾、玩偶、絲巾等小物的「Bag Charms」風潮了吧？不妨看看這篇「購買指南」，為你的手袋添購一些摩登搶眼的裝飾。



今日小編特地整理了「8款精品包包吊飾」，無論是掛在哪個品牌的包包上，都能為其加分、創造獨有的個人風格，一起來看看！

8款必買精品手袋配飾，經典Hermès小馬吊飾、Loewe可愛水豚玩偶，為你增添個人風格！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2024 8款名牌手袋吊飾推薦（Coach官網；01製圖）

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1. Hermès

說到手袋裝飾物，絕對不會忘記Hermès的Rodeo皮製小馬吊飾，它的「難買程度」甚至能與許多經典包款匹敵。分成PM、MM、GM三個尺寸的小馬，每一隻都是採用Milo小羊皮及Swift小牛皮製成，其細膩的縫製細節，盡顯Hermès身為「皮製馬具始祖」的高超工藝技術。無論什麼配色的小馬，隻隻靈巧可愛，將其掛於包包手柄上，絕對能為你的日常裝束增添趣味，12.7cm x 10.5cm的MM大小，無論大包、小包都適合裝飾。

Hermès Rodeo Pegase MM charm



2. Louis Vuitton

來自Louis Vuitton 2024早秋系列的這款「兔子玩偶」吊飾，是品牌與中國籍新銳藝術家孫一鈿（Sun Yitian）合作的特別款。這隻桃紅色的兔子是以孫一鈿筆下極具標誌性的「動物氣球」（Animal Balloon）裝置藝術為藍本，並融入LV經典的Monogram老花圖紋重新演繹，隨後創造出這隻童趣、俏皮、可愛的Animogram吊飾，非常適合前衛獨特的你！

Louis Vuitton Animogram手袋吊飾 $12,100



3. Dior

想將小太陽掛在你的包包上嗎？Dior這款Toile de Jouy Soleil手袋吊飾，採用金色飾面金屬與白色樹脂珍珠製成，展示了太陽和十二生肖的魅力及標誌性的「CD」徽標。這款具有復古優雅風情的「包袋手鍊」，將為你手邊的任何包款增添獨特個性。

Dior Toile de Jouy Soleil手袋配飾 $9,300



4. Gucci

Gucci今年的新系列推出了多款俏皮配件，甚至將其最具辨識度的經典包款，轉變為2.5cm x 5.3cm迷你尺寸的鑰匙扣。這個「Fun Size」的吊飾，展現了Gucci手袋的標誌性特徵，經典的Matelassé Chevron山形紋皮革、重疊的黃銅飾面雙G，每個細節皆精緻巧妙，絲毫沒有因為東西小就馬虎，吸睛度滿點！

Gucci GG MARMONT KEYCHAIN



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5. Burberry

Burberry 2024年新上市的這款Thomas Bear泰迪熊吊飾，採用觸感柔軟的高級羊絨製作，並以品牌經典的「騎士藍」（Knight）配色為主色調，讓小熊從外觀皮毛，到身上披掛的馬術騎士毛毯、熱水瓶都是標誌性的藍。值得一提的細節是，這隻泰迪熊具有可移動的手臂和腿，適合每位時髦的精品收藏家，將其掛在包包上，展現可愛與趣味兼具的個人品味！

Burberry Thomas Bear Charm, Knight $3,500



6. Loewe

「水豚君」從呆萌可愛的動物，搖身一變成為時尚圈中最熱門的「寵物」！Loewe這款以深棕色毛氈製作的水豚（Capybara）造型吊飾，在可愛的迷你小水豚身上，飾以環狀小牛皮掛繩與標誌性Anagram金屬圓球，可愛程度百分百，喜歡「水豚君」的女孩們趕緊買起來！

Loewe Capybara charm in felt and calfskin $4,150



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7. Balenciaga

Balenciaga可以說是這波Bag Charms趨勢中，最熱衷於參與的精品，總是以其獨到的品味與創意，推出令人目不暇給的繽紛吊飾。這款搶眼的鑰匙圈，上頭吊掛了各式各樣的小物，包括：刻有品牌英文名稱的黃銅鎖頭、經典灰色皮革徽標、愛心隨身鏡、矽膠吊牌、小貓公仔等吊墜，一個吊飾抵多個，絕對是喜歡Y2K造型的女孩必備的「吸睛選項」！

Balenciaga WOMEN'S TURNER KEYCHAIN IN MULTICOLORED



8. Coach

Coach近年的討論度愈來愈高，這款有著「山茶花」風貌的茶香玫瑰吊飾，更是集典雅與俏麗於一身。雙層花瓣的設計，堆疊出花朵的層次感與立體度，花蕊處的「C字」徽標，彷彿品牌自花苞中展開，盡顯浪漫風情。更特別的是，這款掛飾是以極為柔軟的「棒球手套鞣製皮革」打造，掛在包袋上硬挺、俐落，卻不失柔美。

Coach茶香玫瑰手袋掛飾 $650



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