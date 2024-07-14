瑜伽褲推薦2024｜崔慧善都超推的款式！必選修腰/顯長腿/提臀設計

瑜伽褲推薦2024｜隨著運動變普及，不少日常穿搭都注入運動元素，並掀起一股全新的街頭時尚。當中瑜伽褲深受女生歡迎，不僅顯瘦、舒適及不焗促，而且可以隨時去做運動和瑜伽，非常方便。因此不妨趁著遊山玩水的季節，多選擇瑜伽褲的穿搭。以下分享其中6款瑜伽褲，包括Lululemon、NIKE及adidas等，質感透氣舒適，而且顯瘦易襯。



瑜伽褲推薦1. NIKE Jumper 女子緊身高腰喇叭長褲 HK$479（原價HK$599）

誰說瑜伽褲一定是緊身款？這款採用喇叭褲設計，加上高腰剪裁，可以在視覺上拉長雙腿比例，讓線條更為好看。褲子以針織物料製作，質感柔軟和舒適，而腰頭位置亦以加闊羅紋，為腰部提供貼合承托，並展現出更流暢的身體曲線。

瑜伽褲推薦｜NIKE Jumper 女子緊身高腰喇叭長褲 (NIKE官網)

瑜伽褲推薦2. adidas by Stella McCartney TPA緊身褲 HK$759

利用大膽的色彩營造運動時尚！緊身褲為adidas和Stella McCartney的聯乘款式，以帶活力感的螢光紫色，結合予人陽光魅力的橙紅色線條，不僅能夠修飾大腿外側，而且和諧而奪目的色調，更締造出Y2K的時尚感覺。

瑜伽褲推薦｜adidas by Stella McCartney TPA緊身褲 (adidas官網)

瑜伽褲推薦3. Lululemon Align高腰緊身短褲 HK$480

連韓國人氣女神崔慧善都喜愛的款式。短褲以舒適的Lulu布料製作，質感如奶油般輕盈和柔軟，配合隱藏式腰頭口袋，以方便擺放卡片和鎖匙等隨身物。穿上短褲做瑜伽後，都不會感到焗促，能夠吸濕排汗，加上短身設計，更適合炎熱的夏天使用，而且耐用度高，清洗後也不易變形或縮水。

瑜伽褲推薦｜Lululemon Align高腰緊身短褲 (品牌提供)

瑜伽褲推薦4. Alo Yoga Airbrush High-waist Heart Throb Legging HK$970

受Jisoo代言加持，近年興起的Alo Yoga更得到女生們歡迎。這款緊身褲採用柔滑的cotton-y matte Airbrush纖維面料，配合後方特別的心形縫紉方式，不僅具有不錯的延展性，而且穿起來更顯出好看的臀部線條。

瑜伽褲推薦｜Alo Yoga Airbrush High-waist Heart Throb Legging (Alo Yoga官網)

瑜伽褲推薦5. Sweaty Betty Power Cropped Gym Leggings HK$910

瑜伽褲在散熱透氣方面較為出色，配搭低調舒適的藍色紮染色調，感覺時尚易襯。同時設有口袋，以方便擺放物品，而臀部位置亦採用彈性物料和特別縫接，帶來提升的效果，更能修飾臀部線條。

瑜伽褲推薦｜Sweaty Betty Power Cropped Gym Leggings (Sweaty Betty官網)

瑜伽褲推薦6. American Eagle OFFLINE by Aerie Real Me High Waisted Legging HK$378（原價HK$540）

相信不少女生都曾用過American Eagle的瑜伽褲，質料都較輕盈和有彈性。這款以軍綠色為主調，配合七分褲剪裁增加活動的靈活性，打造出既時尚又實用的運動褲。它亦採用高腰褲頭，讓整體更顯長腿及腰部曲線。