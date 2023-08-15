瑜伽褲消委會評測｜lululemon滿分！GU$149瑜伽褲性價比最高

瑜伽褲消委會評測｜瑜伽褲既是舒適的運動服飾，也是時尚單品。消委會日前選擇20款熱賣瑜伽褲，在舒適透氣及伸展彈性進行測試，當中討論度高的lululemon登榜首，總評分最高，而以低價高質為首的GU，瑜伽褲既以最低的149港元優勝，實力更力壓各大品牌，獲得4.5顆星（5星滿分），媲美lululemon，算是實惠之選。



近年不少女生都喜好運動，不僅可透過輕鬆優美的姿態修身，還可消除日常累積的壓力。瑜伽褲的塑形功效，亦深得女士們穿著，以展現直長的美腿，遮住肚腩贅肉，更可散發悠閒活力的街頭時尚氣息。不過，瑜伽褲穿搭一直備受爭議，早前《01女生》曾進行街訪，雖然意見不一致，但不少受訪者同時提到，穿搭乃個人喜好，不需投以奇異目光，也不必介意別人看法。

瑜伽褲消委會評測｜消委會日前選擇20款熱賣瑜伽褲，在舒適透氣及伸展彈性進行測試。(消委會)

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在運動時，瑜伽褲在舒適和安全方面都很重要，好讓自己發揮更佳狀態。消委會便針對舒適、延展力和耐用度，對20個瑜伽褲品牌進行評測，包括lululemon、GU、UNIQLO、Nike、Sweaty Betty及Decathlon等，價錢介乎149至980港元，皆為緊身長褲及高腰款式，並有逾半標明可於瑜伽運動時穿，8款則為緊身褲或運動褲。

瑜伽褲消委會評測｜lululemon瑜伽褲獲得滿分。（官網）

相信不少瑜伽愛好者，都曾聽過來自加拿大的lululemon，而在是次測試中，亦以總評滿分（5分），登上榜首，大部分測試都獲4.5星或以上，在拉伸彈性和透水氣度，更有不俗表現。令人驚喜的是，日本品牌GU價錢最為親民，僅售149港元，在透氣和快乾度方面，更有良好表現，耐用度平均獲4.5星，總評分（4.5星）幾乎媲美lululemon。此外，運動品牌Nike、adidas、PUMA，以及Too Chil for Yoga、TITIKA，亦同獲得總評分4.5星。

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消委會3招教選瑜伽褲

此外，消委會還在報告中，分享選擇瑜伽褲的貼士。如不同的運動種類，需選相應緊身的布料，以提供更高的支撐和防護效果，而且會在腿部施加壓力，促進血液循環，以減少雙腿疲勞。瑜伽、步行和行山等輕鬆運動，可選低強度支撐款；慢跑、跳舞、健身和單車等活動較高的運動，則適合中強度支撐的瑜伽褲；至於高強度支撐的，便適合拳撃或球類運動。

不少網上商店都有售瑜伽褲，不過消委會建議，購買前盡可能親身試身，以免不合尺碼。如果瑜伽褲穿後留有壓痕，代表尺碼太小或緊，或會減少血液循環，影響運動時的舒適度和運動能力。

由於瑜伽褲屬貼身款，加上運動更易出汗，因此需要選擇透氣高的款式，減少肌膚因焗促而不感或敏感。特別是悶熱或高溫戶外活動，消委會表示，需留意緊身褲會否散熱，宜選擇透氣度高、質料輕薄的款式。

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