多用途彩妝｜一盤轉換日夜兩種妝容！化妝師：入手時要注意這件事

【多用途彩妝盤｜專家分享】每次收拾行李時，總會希望可以預留更多空間在回程時帶更多戰利品，但又想在旅行時有好看的穿搭和妝容，所以決定要帶的物品就很重要！近年不少品牌推出多用途的化妝品，一件產品即可完成多個妝容步驟，但彩妝盤款式琳琅滿目，到底要怎麼選？《01女生》就特別邀請化妝師Mandy Yim，為大家一一分享如何利用多用途彩妝盤即時由日妝變晚上妝容！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的重量、實用程度、持妝程度、顯色程度以及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

《01女生》4位記者為大家推介最愛的多用途彩妝產品，當中包括By Terry、GUCCI Beauty 、Too cool for school、GUCCI Beauty、Laura Mercier及Hourglass Cosmetics。另外，亦會加入評測結果，詳見>>>多用途彩妝推薦2024｜記者評測5彩妝Hourglass實用、這款新手必入<<<

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粉餅狀多用途彩妝盤的好處

在市面上，不少品牌都有推出集2-5種化妝品的彩妝盤，很多時候一盤即可完成大部分妝容。專業化妝師Mandy亦稱此類彩妝盤，可讓化妝新手更輕鬆快速地完成妝容，亦能方便隨身攜帶及補妝，尤其是外出旅行能減少攜帶化妝品的數量，節省行李空間。

多用途彩妝盤能減少攜帶化妝品的數量，節省行李空間（freepik）

選購多用途彩妝盤時要注意

琳琅滿目的彩妝盤，款款都很實用，但到底要怎樣選出合適自己的呢？化妝師Mandy就提醒大家在入手多合一彩妝盤時，留意當中所配搭的顏色，對於自己是否實用及適合。故此挑選彩妝盤的時候，不妨先了解自己的需求與喜好，並顧及個人膚色和整體造型配襯，並且留意其質量，例如：避免挑選容易飛粉或容易脫落的彩妝盤。

選購多用途彩妝盤時要注意當中所配撘的顏色（張懿慧 攝）

利用多用途彩妝盤 日妝變晚上妝容

化妝師Mandy還分享了如何利用多用途彩妝盤，即時由日妝變晚上妝容。Mandy以一盒集定妝粉餅、古銅修容粉餅、高光粉餅、蜜桃色胭脂以及乾燥玫瑰色胭脂的多用途彩妝盤為例。

她建議在早上化約會妝容時，可先善用定妝粉餅，有助底妝持久。接著可運用蜜桃色胭脂或乾燥玫瑰色胭脂當作眼影，以眼影掃作暈染帶出層次感，最後於蘋果肌掃上乾燥玫瑰色胭脂，提升整體甜美好感度。

在早上化約會妝容時，可先善用定妝粉餅，有助底妝持久（張懿慧 攝）

而晚間活動妝容，Mandy提醒在轉妝前先用紙巾印去面油，其後以粉餅補妝。接著可善用古銅修容粉餅及高光粉餅，作輪廓修飾，更能強調五官立體感。而眼妝方面，亦可用高光打亮眼皮中間及眼頭，再以古銅修容粉餅當作眼影，用於眼尾位置，可放大雙眼。只要靈活使用彩妝盤，便能輕鬆塑造迷人妝容。