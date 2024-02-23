真假珍珠如何分辨？寶石達人授入手購買珍珠首飾前的3大技巧

【珍珠首飾／寶石知識】市面上的珍珠選擇有著上千上萬，對於寶石入門的女生而言，由網購、市集到信譽優良的珠寶店亦能接觸到珍珠，但入手珍珠首飾前，除了按照個人喜好、預算與產品外形外，還有什麼方式以及小技巧是需要多加注意的呢？今次《01女生》就邀請慈禧珠寶的寶石達人們分享分辨真假珍珠技巧、入手珍珠首飾注意事項等，大家以後入手珍珠首飾就更加得心應手！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。《01女生》編輯部分享近期最愛的珍珠首飾，當中包括Vivienne Westwood及本地飾物品牌等，並詳列出其材質、易襯程度、舒適度、尺寸大小及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

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珍珠是什麼？

珍珠作為古老的有機寶石，主要產於珍珠貝類和珠母貝類軟體動物體內，除了天然珍珠，而天然野生的珍珠非常稀有，所以近年亦出現不少養殖珍珠，例如海水珍珠、淡水珍珠等。

真正的珍珠價值不單是來自大自然的力量，更是品質、培育等都需要一定心力與時間，而為了滿足廣大的市場需求，耐刮、價錢實惠的人造珍珠亦日漸普及，例如利用貝殼粉壓縮成小珠子、以玻璃珠仿製或是塑膠仿製。

珍珠的款式主要可分為天然珍珠、養殖珍珠以及人造珍珠 (iStock)

應該如何分辨真假珍珠？

市面上的珍珠種類繁多，達人分享道肉眼分辨真假珍珠的能力有限，最好、最可靠的方法去確定珍珠的真假，必定是透過專業鑒定或諮詢專業珠寶鑒定師意見，例如通過專業的寶石鑒定機構，又或者從信譽優良的珠寶店中購買。而對於有經驗的鑒賞者而言，通過觀察珍珠的某些外觀特徵，亦可能能夠區分真假。

肉眼分辨真假珍珠能力有限（左：朱加曦攝，右：受訪者提供）

肉眼分辨真假珍珠方法（僅供參考）



1. 觀察光澤

真珍珠擁有自然的光澤，表面會呈現出變幻莫測的珠光和伴色。假珍珠通常具有較為人工的光澤，可能呈現過度閃亮或金屬光澤，或者非常單一、無生機的珠光，人造塗層也有機會脫落。



2. 比較重量

真珍珠通常比假珍珠更重，因為真珍珠由固體珍珠質構成，而假珍珠可能由塑料或其他輕質材料製成。



3. 檢查表面

真珍珠的表面通常具有微小的紋理和不規則性，而假珍珠的表面可能更加光滑和均勻。



入手珍珠首飾前，應該考慮什麼因素？

對於不少初入門接觸珍珠首飾的女生而言，建議可考慮自己的個人喜好、預算以及日常因素：保值考量、佩戴用途，以方便根據自身的情況，入手合適的珍珠首飾。

如果希望入手能夠保值的珍珠首飾，可以選擇具有良好品質的珍珠款式，甚至可以考慮產量十分稀有的野生珍珠，如海螺珠或蛤珠。（受訪者提供）

舉例作為日常配飾佩戴，會建議選擇耐用、不易受損的單顆珍珠款式。例如插鑲或包鑲形式的珍珠首飾。而重要的工作場合中佩戴，則可以選擇簡潔、低調的珍珠首飾設計。 慈禧珠寶

透過珍珠鑲嵌工藝欣賞珍珠首飾？

珍珠首飾的設計原來亦大有學問，當中的鑲嵌工藝不單會影響珍珠首飾所展現的感觀，亦會影響珍珠佩戴的安全度，而珍珠鑲嵌工藝主要可分為4大類別，而插鑲是最受女生歡迎、最常見的鑲嵌工藝，能夠展示珍珠的光澤、顏色及珍珠的形態。

如果希望入手能夠保值的珍珠首飾，可以選擇具有良好品質的珍珠款式，甚至可以考慮產量十分稀有的野生珍珠，如海螺珠或蛤珠。（受訪者提供）

1. 插鑲工藝

將珍珠打孔後，用首飾托架上焊接的金屬針來固定的鑲嵌手法。



2. 爪鑲工藝

由金屬製成細膩的爪子爪住珍珠，因此稱為爪鑲，爪子可以根據設計而有不同的數量和形狀。爪子的粗細只要運用適當，除了比例上會顯得優雅之外，又能安穩固定珍珠。



3. 包鑲工藝

包鑲通常用於如馬貝珍珠一類有半個突起面的珍珠，使用金屬邊將珍珠封在金屬托之內，和包邊之間沒有空隙，均勻流暢，溝緣平整光滑，摸起來沒有突兀刺手的地方。



4. 繞鑲工藝

繞鑲是指為保持珍珠自有的形態用金屬將其纏繞起來。這種鑲嵌方式的效果很多時候都在於設計師的想像力，它能夠表現出各種各樣的藝術形態。

