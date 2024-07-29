Lyst 第二季熱賣單品排行榜出爐！最受歡迎話題單品：LOEWE小白鞋

提到今年的時尚走勢，「Girlcode」、「Y3K」絕對是大熱代表，特別是以已有的經典單品混出可甜可鹽的穿搭，既不易出錯又可以跟貼時尚。想知道應該入手那款時尚單品的話，不妨參考時裝界當中最具權威性的網站Lyst，今季所公佈的時尚報告，一同了解市場熱度與追捧熱潮。



Lyst 不久前公開了今季的熱賣單品排行榜報告中，十大熱門單品中可見主要由運動悠閒風格與 Quiet Luxury 輕奢風格配件組成。

Lyst 會根據超過2億人次的網上購物習慣、搜尋、社交平台參與度、銷售量等的數據，於每年、每季度中綜合以上數據。Lyst亦會根據平台中搜尋次數、瀏覽量、討論度等而統計出不同排行榜，包括年度話題手袋、話題單品、年度品牌等 (LYST)

Lyst2024 第二季熱賣單品｜1. LOEWE x On Cloudtilt Loewe II HK$4,650

這款小白鞋看似平平無奇，其實是 LOEWE 與瑞士知名運動品牌 On的第五次合作系列中的主打單品。這款Cloudtilt 2.0 有著8種夏日色彩選擇，外觀更充滿巧思：鞋舌所用的Loewe Anagram，將LOEWE與On 巧妙地融合。另外鞋款以「Cloudtilt」技術、高性能網布和織物等組成，功能性與材料都更大幅度的提升，強化防護之餘更可以提供良好支撐與舒適度。

Lyst2024 第二季熱賣單品｜1. LOEWE x On Cloudtilt Loewe II HK$4,650（Lyst）

Lyst2024 第二季熱賣單品｜2. adidas SL72 OG USD$100

今年有不少復古款波鞋回歸、被重新復刻。而adidas這款 SL72 OG，代表1972年的「Super Light」跑鞋，不單保留了當年的輪廓、細節和材質，更以圓尖鞋形與低調色調去展現 SL72 的復古魅力。

Lyst2024 第二季熱賣單品｜2. adidas SL72 OG USD$100 拆合約HK$781（adidas）

Lyst2024 第二季熱賣單品｜3. Coach Tabby Bag HK$4,950

一提到Coach，大家還停留於老氣設計、使用年齡層較大的印象嗎？其實近年 Coach 致力改革，以不同材質融合復古、可愛等元素，打造符合新世代年輕化設計，亦收獲顯著成果：2022 年第四季以來首次重新進入 Lyst Index 最熱門品牌排行榜。眾多單品當中，搜尋極高增長的手袋單品為以現代手法詮釋 1970 年代 COACH 設計的Coach Tabby Bag，增長量達 27%！

Lyst2024 第二季熱賣單品｜3. Coach Tabby Bag HK$4,950（Lyst）

Lyst2024 第二季熱賣單品｜4. Casablanca Paris Shirt

夏日當前，舒適的襯衫T－shirt當然少不免。Casablanca 由Charaf Tajer 所創立，品牌聲名大噪不單因為創辦設計師是2020年LVMH大獎的獲得者之一，品牌充滿了摩洛哥旅行和派對的氣氛，將摩洛哥的自然與建築風格放於印刷中，打造出優雅、舒適感於一身的襯衫。

Lyst2024 第二季熱賣單品｜4. Casablanca Paris Shirt

Lyst2024 第二季熱賣單品｜5. DRAGON DIFFUSION Santa Croce Tote Bag HK$3,780

DRAGON DIFFUSION 是一個來自比利時的品牌，於1985年由Craig Wright創立，專營頂級網狀皮革，以編織皮革產品著名。全靠Quiet Luxury 輕奢風格，品牌正好主打簡潔、沒有過多裝飾的款式，由小型的水桶包到實用的Tote Bag都有，連不少流行博主、女星都有使用，連Blackpink Rose 私下穿搭都會用，難怪品牌今季的搜尋量更成長了 197%。

Lyst2024 第二季熱賣單品｜5. DRAGON DIFFUSION Santa Croce Tote Bag HK$3,780（DRAGON DIFFUSION）

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