波鞋穿搭｜微胖女生如何揀選鞋型？附黑白色波鞋混搭職場穿搭公式

黑白色波鞋｜相信大家的鞋櫃內總有一對黑白色波鞋，經典長青而且百搭易襯，配搭不同服飾都可令造型顯得更有時尚個性。這次《01女生》邀請到專業造型師Silver Tam和大家分享職場穿搭混搭波鞋的靈感、揀選適合波鞋的貼士及秋季波鞋穿搭重點等技巧。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出波鞋的易襯度、實用度、舒適度以及價格，以幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

《01女生》4位記者為大家推介近期最常穿著的上班波鞋，當中包括adidas、New Balance、Onitsuka Tiger以及MIZUNO，都是時下熱門的款式。另外，亦會加入評分和分享她們的日常上班穿搭，當中還有不少穿搭小心思！

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OL必學！5個黑白色波鞋職場穿搭靈感

波鞋職場穿搭靈感｜1. 襯衫+波鞋

白色襯衫是最經典百搭的時尚單品，搭配黑色長款鉛筆裙和黑白波鞋，輕鬆打造出簡單大方的職場造型，同時兼備舒適度及專業形象。

波鞋職場穿搭靈感｜2. 闊腿褲+波鞋

想要穿出顯高顯瘦的感覺，不妨嘗試簡約設計的白襯衫搭配黑色闊腿褲，配上低調的黑白波鞋，既保持專業形象，亦不失型格個性。

波鞋職場穿搭靈感｜3. 西裝+波鞋

西裝套裝絕對是職場穿搭好物，喜歡中性打扮的你，可以選擇以黑色、灰色西裝套裝內搭白T恤，再配上一雙白色波鞋，幹練又俐落。

波鞋職場穿搭靈感｜4. 毛衣+波鞋

每年冬季都少不了出現高領毛衣，既可滿足保暖需求，亦可展示時髦有型的一面。白色高領毛衣與黑色窄腿褲是最佳配搭組合，再加上黑白波鞋，讓職場造型更顯精緻。

波鞋職場穿搭靈感｜5. 長外套+波鞋

黑色長外套是經典又顯瘦的穿搭，搭配淺色上衣及同色系西裝褲，加上白色波鞋，完美融合優雅與運動風。

微胖女生如何揀選適合的鞋型？

除了在穿搭上花點心思，修飾腿型比例之外，在揀選鞋款時都可選有一定厚底或帶有細跟的鞋型，有助拉長腿部線條效果。

另外，避免揀選寬大或厚重的鞋款，應選擇簡單設計及結構的波鞋鞋款可減少腿部的厚重感看起來更顯瘦、修長。

⁠2024秋季波鞋穿搭重點

秋季波鞋穿搭重點1. 異材質拼接



Y3K趨勢大行其道，波鞋穿搭上更著重用材質及顏色的對比，去呈現前衛未來感。如金屬、皮革、塑料、霓虹、透明材質等，再配合金屬感色彩光譜，讓穿搭更具層次感。

秋季波鞋穿搭重點2. 銀色系波鞋



來到2024年秋季，銀色系波鞋熱潮也不減退，當中的鏡面感設計、誇張的立體感、反光細節都帶來強烈視覺效果，充滿未來感。