波鞋DIY｜3個改鞋靈感及鞋款推介！adidas Samba變身Miu Miu風

現代人追求「個人化」，即便拿著跟大多數人一樣的爆款，都希望透過稍微變化與改造，成為獨一無二的個性單品！



從改包的現象到球鞋方面也能看到一樣的趨勢，在adidas Samba、New balance 1906R......大量經典鞋佔據穿搭版面，從社群上觀察買到一雙人氣球鞋已經不是最稀奇的，改成自己喜歡的模樣更酷！一起來看看球鞋改造的靈感吧！

分享3個波鞋DIY改造靈感，同場還有鞋款推薦，快來打造獨屬於你的個性化球鞋！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

3個波鞋DIY靈感及鞋款推薦（Instagram@metagirl.studio）

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鞋款推薦：New Balance X Miu Miu xxx麂皮拼網眼運動鞋

從先前的574鞋款，Miu Miu第三度聯名將目光轉向New Balance 530款式，每一個細節都經過精心設計。鞋面設有麂皮墊，不僅提升了質感，還增加了舒適度。布質襯裡讓穿着更加柔軟貼合，鞋舌及鞋墊上飾有絲網印刷的品牌標誌，為整體設計增添了一份獨特的辨識度。扁平鞋帶設計不僅實用，還為這款鞋增添了一份簡約的美感。

想讓人效仿得就是此次聯名擺脫鞋帶只有單一款式的既定印象，大膽地運用了不同的材質、顏色交織帶鞋面上增加了層次感和可玩性，標誌性的設計元素為這款鞋注入了無可替代的經典品味！

New Balance X Miu Miu xxx 麂皮拼網眼運動鞋，$9,300



改鞋提案1. Samba這樣改很有Miu Miu風格！

Samba不嫌多！New Balance X Miu Miu xxx麂皮拼網眼運動鞋經典雖無法取代，即便能負擔，供不應求的狀況下也不一定買得到！因此潮人將adidas的卡其色Samba OG Cardboard作為改造雛形，與New Balance 530同樣擁有較扁修長的鞋身，加上鞋面上皮革與網布的拼接搭配標誌性三條紋徽標，其實單穿就很好看！

不過在改鞋的變化上，也可以參考Miu Miu聯名款的靈感，加入營繩、皮革繩，奶油棕色系的鞋帶，搭配下來還真的有點Miu Miu的味道！adidas Samba OG Cardboard發售價格約在$900，加上鞋帶大約改造下來價格在$1000左右，完全是甜甜價！

改鞋提案2. 芭蕾風、珍珠蕾絲大量出現！

從人氣爆款延伸，在社群上可以看到許多人改造New balance 1906R，本身就有著千禧復古的外觀，銀色皮革與網布拼接的元素，搭上大量的蕾絲、緞帶、蝴蝶結為本身的中性鞋款加入女性特色，網布上再以白色小花點綴，更在鞋帶上放有珍珠蝴蝶結的綴飾，將整雙鞋帶到全新層次！

如果你是手比較不巧，或是只想要追求小變化的人，不妨參考在鞋帶上加入可愛的珍珠蝴蝶結，同樣吸睛！

改鞋提案3. KIMHĒKIM x ASICS第二波聯名

最受到設計師們歡迎與激發靈感的鞋款挑選，他們大多傾向復古鞋款，我們可以看到韓國設計師品牌KIMHĒKIM在三月巴黎時裝周發布24秋冬新品的秀場上，模特兒腳上的球鞋預告與ASICS的第二波聯名。以ASICS GEL-KAYANO 14鞋款為原型加入品牌標識性的蕾絲、珍珠、荷葉邊元素，灰色的鞋帶與珍珠串鍊看似不經意卻經過設計的交織，走動間更能感受到自信的流動感。

畢竟聯名鞋款一雙要價不斐，且限量是殘酷的，其實非常推薦大家自己DIY看看，以下為大家推薦更多適合改鞋的鞋款推薦，當起自己的設計師，改鞋的過程超級有趣～

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鞋款推薦：Reebok Premier Trinity KFS

Reebok Premier Trinity KFS於2000年首度亮相的經典跑鞋，不只緩震科技大爆發，設計輪廓也是在那個時候奠定了基礎，當時的跑鞋設計線條對應到這個世代的穿搭風格，毫無違和與年代感。鞋身結合透氣網布為基礎，與光滑皮革，側邊同樣有半透明的網狀窗口，視覺更為有層次，搭載DMX Ride科技，運用發泡材料，強化雙密度內側支撐，讓緩震更為輕量穩定。

Reebok Premier Trinity KFS，$1,266



鞋款推薦：Nike P-6000 PRM

Nike P-6000融合多款前代Pegasus運動鞋，將21世紀初期的跑步風格提升至現代層次。 運動風格線條精心搭配透氣布料，造型吸睛又兼具舒適度。加厚泡棉，提升田徑風格並提供超乎想像的緩震效能。

Nike P-6000 PRM，$699



同場加映：2024必買聯名波鞋｜adidas Samba浪漫蕾絲鞋 CROCS水鑽鞋超夢幻（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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鞋款推薦：ASICS GEL-1130

ASICS GEL-1130的設計靈感承襲並保留了2008年推出的傳奇跑鞋款GEL-KAYANO 14的經典設計，為GEL-1000系列的第九代作品，以千禧年代具表現張力及線條的設計進行詮釋。鞋款仍保留後跟經典GEL緩震科技及中橋的TRUSSTIC支撐抗扭設計，保證了復刻美學設計感外同時兼具功能舒適體驗。

ASICS GEL-1130，$650



鞋款推薦：ECCO BIOM 2.2

ECCO BIOM 2.2健走鞋承襲BIOM鞋王家族優異的基礎，鞋底以ECCO全新獨創的LYTR科技鞋底打造而成。LYTR科技秉持環境友善精神以植物「蓖麻」為原料製成PEBAX熱塑性泡棉，且為業界唯一將PEBAX與獨家FLUIDFORM一體成型注塑科技結合，透過FLUIDFORM科技順著足底曲線打造一層薄薄的PU，讓皮革鞋身、PEBAX泡棉兩者密合為中底，並在容易磨損的鞋底區域加入橡膠材質。

ECCO BIOM 2.2健走鞋在外觀上最大亮點是異材質拼接製成的鞋面設計，其中全織物鞋面款式提供輕盈而包覆的透氣舒適體驗，將時尚外型與輕便性能完美交融；而全牛皮鞋面款式嚴選ECCO金質獎鞣革廠頂級素面牛皮，簡約、質感、時尚一次到位！

ECCO BIOM 2.2（白色/石灰色），$2,099



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