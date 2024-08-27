返工波鞋穿搭｜挑對鞋款即顯瘦、顯長腿！造型師列5方法提升個性

波鞋穿搭｜波鞋是日常返工的老搭檔，辦公室裡都會擺放一對，若然穿高跟鞋太累，都可以隨時換上波鞋，讓雙腳更為舒適，而且容易配搭很多造型。隨著街頭時尚盛行，波鞋也被設計成更具高級和少女感，到底可以如何襯得更時尚優雅，同時幫助修飾腿形，專業造型師Silver Tam透過《01女生》向大家傳授秘訣！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出波鞋的易襯度、實用度、舒適度以及價格，以幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

《01女生》4位記者為大家推介近期最常穿著的上班波鞋，當中包括adidas、New Balance、Onitsuka Tiger及MIZUNO，都是時下熱門的款式。另外，亦會加入評分和分享她們的日常上班穿搭，當中還有不少穿搭小心思！

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波鞋是日常返工的老搭。(freepik)

返工波鞋穿搭｜平衡波鞋隨性感！增加上司對你好感

如果是較傳統的工作環境，衣著一般都莊重和得體。故要平衡波鞋的街頭感，Silver建議，可選款式簡約但質感優質的波鞋，來搭配西裝外套或修身襯衫。例如，深色波鞋可以減少悠閒感，而搭配高腰西褲或結構清晰的上衣，亦能讓整體造型保持平衡。

返工波鞋穿搭｜挑對鞋款即顯瘦、顯長腿！

夏天都會選擇短身衣物消暑，同時露出腿部線條。Silver分享選擇波鞋時，應選擇鞋形纖細、鞋底略增高的款式，來拉長腿部線條。配色上可選與下半身同色系的波鞋，有延長腿部的視覺效果。

選擇波鞋時，應選擇鞋形纖細、鞋底略增高的款式，來拉長腿部線條。(freepik)

返工波鞋穿搭｜5個方法提升個性獨特

不少人挑選波鞋時，都是經典和熱門款式，因此撞鞋機會亦會大增。若想增添個性獨特感覺，Silver表示有5個配搭方法，包括定制鞋帶、顏色拼接或者一些未來感配件，來增強波鞋的獨特性。而加入Y2K風格的霓虹色或金屬元素，更會讓整體造型更具個人特色。

返工波鞋穿搭｜Sport-chic造型提案

近年流行較寬鬆舒適的服飾，因此Sport-chic回到主流，並糅合高級感設計，打造高街時尚。Silver建議可以選擇金屬感運動背心、銀色腰包或未來感十足的運動風外套，來襯搭波鞋，讓sport-chic風格更為完整，亦助造型更加活力四射。