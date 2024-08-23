波鞋穿搭｜Y2K波鞋應該怎樣搭配？造型師分享2大波鞋配襯指南

【波鞋穿搭/運動鞋穿搭】運動休閒時尚一直是個長興風格，無論有否運動需求，大家都會將運動元素單品與日常服飾融合，例如單車褲、運動鞋、瑜伽褲等，為打造出舒適時尚的穿搭。除了機能性的運動服飾單品，Y2K 熱潮亦加入運動時尚當中，激發了不少外型獨特的波鞋出現。想入手Y2K 風的波鞋，又不知道會否「中伏」的話，這次《01女生》邀請到專業造型師Silver Tam，分享波鞋搭配、波鞋穿搭常見錯誤以及挑選Y2K波鞋等技巧。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出波鞋的易襯度、實用度、舒適度以及價格，以幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

《01女生》4位記者為大家推介近期最常穿著的上班波鞋，當中包括adidas、New Balance、Onitsuka Tiger以及MIZUNO，都是時下熱門的款式。另外，亦會加入評分和分享她們的日常上班穿搭，當中還有不少穿搭小心思！

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波鞋百搭又舒適，能夠輕鬆混搭不同穿搭風格 (New Balance)

3大常見Y2K 波鞋穿搭錯誤

Y2K 風大行其道，看似打造出充斥懷舊復古感覺的穿搭，但其實一昧將誇張且帶有未來科技感的單品穿上，只會衣不稱身，而且混出不協調的感覺，時尚不成反倒俗氣。Silver 提醒大家，追求或嘗試Y2K 穿搭要注意造型平衡，常見的錯誤穿搭問題在於造型過份強調單一元素、造型重點過多或比例失衡。

注意造型平衡，即可輕鬆襯出時尚波鞋穿搭（IG@sh_9513）

常見Y2K 波鞋穿搭錯誤：1. 過度追求厚重元素



Y2K風格喜歡強調厚重感，但過度厚底的波鞋搭配已經很厚重的服裝，會讓整體造型顯得過於笨重和不協調。

常見Y2K 波鞋穿搭錯誤：2. 搭配過多的金屬色系或霓虹色



雖然Y2K風格崇尚未來感，但過量的金屬或霓虹色元素會使造型顯得浮誇，只需在穿搭配色上選擇一、兩個重點，即可達至更好效果。

常見Y2K 波鞋穿搭錯誤：3. 低腰褲與厚重波鞋的錯誤比例



低腰褲已經縮短了腿部比例，如果再搭配太厚的波鞋，反而會讓整體比例失衡，應搭配適中的鞋底設計。

Y2K 波鞋＋穿搭配襯指南

如果大家想挑選Y2K風格的波鞋，Silver 分享大家可以選擇白色或銀色配色，同時帶有未來感設計的波鞋，例如有霓虹細節、金屬元素或透明材質。因為具備這些特點的波鞋不僅可以搭配Y2K風格的服裝，還能與日常穿搭相得益彰，更好地適應不同場景。

挑選好心水Y2K 波鞋後，想打造不出錯的Y2K 穿搭，Silver 分享若然波鞋份量較厚重，穿搭重點就要保持上身相對簡潔，下半身則更加突出。大家可以選擇修身的上衣和寬鬆的褲裝，例如搭配低腰工裝褲和金屬感上衣，來平衡鞋子的份量感，這樣既能突出波鞋的厚重感，又不會讓整體顯得笨重。