Jane Birkin離世｜Hermès Birkin繆思卻只愛藤籃、唱禁歌紅遍全球

Jane Birkin離世!英國一代傳奇女星Jane Birkin於昨日(16日)在法國巴黎家中離世,享壽76歲。Jane Birkin在70年代已是風靡全球,活躍於演藝圈57年,逾70部影視作品與20張音樂專輯,在無數人心目中留下了倩影。

而出生在英國倫敦的Jane Birkin不僅在螢幕留下不可磨滅的痕跡,在時尚圈的她是開創出「法式風格」先河代表人物,性格大膽、隨心所欲,愛穿純色上衣、牛仔褲配上一個藤籃的她,還是Hermès Birkin Bag的靈感繆思。



Jane Birkin全能型女星 演出《春光乍現》成名

Jane Birkin自幼個性大膽、不隨波逐流,父親是一名英國皇家海軍的少校,母親是音樂人,受母親影響她也熱愛音樂與表演,毅然進入了演藝圈。Jane Birkin過去不僅是演員和歌手,還是模特兒及電影導演,是全能型的女藝人,但她的個性在1960、70較封閉的年代來說,無疑是獨樹一幟的存在。

Jane Birkin在1966年時,參與一部極具爭議性的電影《春光乍現(Blowup)》一舉成名,但電影中性感的演出,可說是在挑戰當時人們的接受底線。後來在1968年,不會法文的Jane Birkin決定移居巴黎,同時成功拿下電影《口號(Slogan)》的女主角,再次開展她的演藝事業,和遇上了她的第二任丈夫。

Jane Birkin歷兩段婚姻(IG@janebirkinoff)

Jane Birkin在1965年,與曾為007系列電影作曲的John Barry結婚,誕下一個女兒Kate Barry,可惜這段婚姻僅維持3年,在1968年結束。Jane Birkin很快就在法國遇上她音樂上伯樂和搭檔Serge Gainsbourg,兩人都是擁一身才華,郎才女貌的他們當時備受祝福,也有一個女兒Charlotte Gainsbourg,後來也成為了演員。可惜二人在1980年結束這段婚姻,但留下了不少經典音樂作品。

Jane Birkin與Serge Gainsbourg合唱《Je t'aime... moi non plus(I love you... me neither)》,遭多國封殺反紅遍全球

Jane Birkin與Serge Gainsbourg一起創作了不少經典音樂作品,其中最經典的定必是世界著名歌曲《Je t'aime... moi non plus(I love you... me neither)》,這首樂曲在1969年發表,隨即轟動全球。原因是歌詞露骨,且歌曲裡有他們二人的喘氣聲,對於當時社會較保守的風氣來說,無疑是在挑戰大眾的接受程度。

這首歌當時就被英國、義大利、西班牙、巴西等多個國家被列為禁歌,不能播放,而法國就能只在晚上11點後播放。但儘管如此,發行的唱片依然賣唱超過六百萬張,及不斷被翻唱,讓Jane Birkin風靡全球。

Jane Birkin是Hermès Birkin Bag的靈感繆思(Jane Birkin)

Jane Birkin法式時尚的代表人物 Hermès Birkin Bag的靈感繆思

Jane Birkin出生英國,成名法國,不僅是在演藝圈,在時尚圈也是很重要的人物。她以一身純色上衣、牛仔褲配一個藤籃,定義了慵懶隨性的「法式風格」,開創出先河。而提到Jane Birkin的藤籃,就不得不提到Hermès的Birkin Bag,誰能想到這個如今一袋難求的Birkin Bag,原型原是藤籃,而且本用作裝奶粉、嬰兒尿片的。

Jane Birkin無論去哪裡都喜歡用容量大的籐籃,搭飛機也不例外,當時她不小心把籐籃內的物品撒出來了,波及到鄰座。她就隨口向對方抱怨自從有了小朋友後,就多了很隨身物品要帶,沒有遇到一個容量足夠大的手袋,而她的鄰座卻是Hermès總裁Jean-Louis Dumas。

Jane Birkin卻最愛簡單實用的籐籃(Jane Birkin)

Jane Birkin還以機上的嘔吐袋大致演示了心目中實用的手袋,並提議Jean-Louis Dumas可以製作一個這樣的皮革手袋,所以Jane Birkin、籐籃、媽媽袋,以及嘔吐袋,就是如今無數女生夢寐以求的Birkin Bag原型。

Hermès曾被動物保護團體揭發,以不人道方式殺害動物以獲取皮革,Jane Birkin就特意去信要求改善獲取皮革的方式,否則就不再讓Hermès以她名字來命名手袋,而Hermès亦有聽從她的意見停止以這種方式使用罕有動物皮。

Jane Birkin曾將不常用的Hermès Birkin Bag拍賣出去,把所得用於慈善當中。重要場合也是配上籐籃出席(Jane Birkin)

Jane Birkin的不羈 成為無可取代的存在

Jane Birkin是Hermès Birkin Bag的靈感繆思,這款手袋亦是品牌至今標誌手袋之一,而她生前也曾擁有4個Birkin Bag,但她因不常用就將它拍賣出去,把所得用於慈善當中。

或許在Jane Birkin心目中,價格不菲和讓無數女士瘋迷的Birkin Bag,不及一個隨手可得的籐籃來得實用,而正正就是這樣活得隨心所欲的Jane Birkin,才能成為無數影迷心目中無可取代的存在。