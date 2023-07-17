Jane Birkin離世｜Hermès Birkin繆思卻只愛藤籃、唱禁歌紅遍全球
Jane Birkin離世！英國一代傳奇女星Jane Birkin於昨日（16日）在法國巴黎家中離世，享壽76歲。Jane Birkin在70年代已是風靡全球，活躍於演藝圈57年，逾70部影視作品與20張音樂專輯，在無數人心目中留下了倩影。
而出生在英國倫敦的Jane Birkin不僅在螢幕留下不可磨滅的痕跡，在時尚圈的她是開創出「法式風格」先河代表人物，性格大膽、隨心所欲，愛穿純色上衣、牛仔褲配上一個藤籃的她，還是Hermès Birkin Bag的靈感繆思。
Jane Birkin全能型女星 演出《春光乍現》成名
Jane Birkin自幼個性大膽、不隨波逐流，父親是一名英國皇家海軍的少校，母親是音樂人，受母親影響她也熱愛音樂與表演，毅然進入了演藝圈。Jane Birkin過去不僅是演員和歌手，還是模特兒及電影導演，是全能型的女藝人，但她的個性在1960、70較封閉的年代來說，無疑是獨樹一幟的存在。
Jane Birkin在1966年時，參與一部極具爭議性的電影《春光乍現（Blowup）》一舉成名，但電影中性感的演出，可說是在挑戰當時人們的接受底線。後來在1968年，不會法文的Jane Birkin決定移居巴黎，同時成功拿下電影《口號(Slogan)》的女主角，再次開展她的演藝事業，和遇上了她的第二任丈夫。
Jane Birkin歷兩段婚姻
Jane Birkin在1965年，與曾為007系列電影作曲的John Barry結婚，誕下一個女兒Kate Barry，可惜這段婚姻僅維持3年，在1968年結束。Jane Birkin很快就在法國遇上她音樂上伯樂和搭檔Serge Gainsbourg，兩人都是擁一身才華，郎才女貌的他們當時備受祝福，也有一個女兒Charlotte Gainsbourg，後來也成為了演員。可惜二人在1980年結束這段婚姻，但留下了不少經典音樂作品。
Jane Birkin與Serge Gainsbourg合唱禁歌 遭多國封殺反紅遍全球
Jane Birkin與Serge Gainsbourg一起創作了不少經典音樂作品，其中最經典的定必是世界著名歌曲《Je t'aime... moi non plus(I love you... me neither)》，這首樂曲在1969年發表，隨即轟動全球。原因是歌詞露骨，且歌曲裡有他們二人的喘氣聲，對於當時社會較保守的風氣來說，無疑是在挑戰大眾的接受程度。
這首歌當時就被英國、義大利、西班牙、巴西等多個國家被列為禁歌，不能播放，而法國就能只在晚上11點後播放。但儘管如此，發行的唱片依然賣唱超過六百萬張，及不斷被翻唱，讓Jane Birkin風靡全球。
Jane Birkin法式時尚的代表人物 Hermès Birkin Bag的靈感繆思
Jane Birkin出生英國，成名法國，不僅是在演藝圈，在時尚圈也是很重要的人物。她以一身純色上衣、牛仔褲配一個藤籃，定義了慵懶隨性的「法式風格」，開創出先河。而提到Jane Birkin的藤籃，就不得不提到Hermès的Birkin Bag，誰能想到這個如今一袋難求的Birkin Bag，原型原是藤籃，而且本用作裝奶粉、嬰兒尿片的。
Jane Birkin無論去哪裡都喜歡用容量大的籐籃，搭飛機也不例外，當時她不小心把籐籃內的物品撒出來了，波及到鄰座。她就隨口向對方抱怨自從有了小朋友後，就多了很隨身物品要帶，沒有遇到一個容量足夠大的手袋，而她的鄰座卻是Hermès總裁Jean-Louis Dumas。
Jane Birkin還以機上的嘔吐袋大致演示了心目中實用的手袋，並提議Jean-Louis Dumas可以製作一個這樣的皮革手袋，所以Jane Birkin、籐籃、媽媽袋，以及嘔吐袋，就是如今無數女生夢寐以求的Birkin Bag原型。
Hermès曾被動物保護團體揭發，以不人道方式殺害動物以獲取皮革，Jane Birkin就特意去信要求改善獲取皮革的方式，否則就不再讓Hermès以她名字來命名手袋，而Hermès亦有聽從她的意見停止以這種方式使用罕有動物皮。
Jane Birkin的不羈 成為無可取代的存在
Jane Birkin是Hermès Birkin Bag的靈感繆思，這款手袋亦是品牌至今標誌手袋之一，而她生前也曾擁有4個Birkin Bag，但她因不常用就將它拍賣出去，把所得用於慈善當中。
或許在Jane Birkin心目中，價格不菲和讓無數女士瘋迷的Birkin Bag，不及一個隨手可得的籐籃來得實用，而正正就是這樣活得隨心所欲的Jane Birkin，才能成為無數影迷心目中無可取代的存在。
Jane Birkin甚麼時候離世？享壽？
Jane Birkin是在2023年7月16日離世，享壽76歲，她的一生傳奇和風靡全球。
Jane Birkin與Hermès Birkin Bag有甚麼關係？
Jane Birkin是Hermès Birkin Bag的靈感繆思，源於她與品牌總裁Jean-Louis Dumas有一段這樣的經歷。