衣物污漬急救3招　唇膏印咖啡漬都救到　附洗衫推薦3款去漬神物

衣服最怕弄到髒汙洗不掉，尤其是白色衣物，更是把污漬一秒變焦點！



相信不少人都遇過衣服沾到彩妝的窘境，尤其是穿脫衣服時擦到唇膏，哪怕只沾到一點點，也可能會影響一整天的好心情！不過別擔心，如果能在第一時間進行適當的處理，其實衣服上的污漬是可以被清理乾淨。以下推薦3種及時補救的衣物去漬法，再推薦超好用的衣物去漬劑！

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3招衣物去漬方法 附3款去污產品推薦（小紅書＠AGA👀；01製圖）

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衣物去漬方法

1. 海綿搭配卸妝水

卸妝水是清除衣料上唇膏印的好方法，建議搭配海綿來達到更好的清潔效果。首先，使用乾淨的海綿沾取適量卸妝水，然後輕輕地在污漬上以彈壓的方式進行清理，讓彩妝逐漸被吸附起來。海綿有多個清潔面，建議每次髒了一面後就換新的一面繼續清潔，如此一來沾到口紅的衣物就能做到初步的清潔！

至於用海綿而不是棉花棒或化妝棉的原因，是因為相較於化妝棉，海綿的氣孔密度較高，不易將彩妝推入布料纖維，清潔效果會更好。

2. 使用洗潔精去除油性彩妝

洗潔精非常適合去除油性彩妝。當彩妝剛沾到衣服時，先用衛生紙輕輕按壓污漬，吸取多餘的口紅，避免大力擦拭擴散污漬。之後可在布料的另一面墊上廚房紙巾，以防止污漬滲透擴散。接著在污漬處擠少許洗潔精，靜置5到10分鐘，讓洗潔精充分分解彩妝。

最後，使用牙刷輕輕刷洗污漬範圍或以小力按壓清洗，注意避免污漬擴散。結束後將衣物放入洗衣機完成清洗即可。

3. 隨身衣物去漬洗劑，外出攜帶更方便

若外出時不小心沾上污漬，隨身備一瓶「衣物去漬劑」會非常方便！可以立即處理，回家後再進行完整清洗。同時，建議家中也備有衣物專用的去漬清潔劑，讓衣服不怕污漬殘留，隨時保持潔淨。

3款精選衣物去漬神品

獅王便攜式衣物去漬筆

這款隨身瓶適用於水性和油性污漬，對食物醬汁、咖啡、血漬、唇膏、粉底液等都能輕鬆去除，攜帶起來非常方便！內附清潔墊片，清理時可先墊在布料後方避免污漬擴散，再將去漬液滴在污漬處輕輕畫圈按摩，污漬便能輕鬆去除。

獅王便攜式衣物去漬筆 17ml



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Shimitori衣物去漬筆 無味

這款去漬筆設計輕巧，隨身攜帶也不麻煩，能有效去除水性和油性污漬。針對常見的豉油、番茄醬、咖啡、咖哩等污漬，或是唇膏、底妝等較難清除的污漬，效果顯著。只需將筆尖壓在污漬處塗抹，再用乾淨的紙巾輕輕擦拭即可。

Shimitori衣物去漬筆 無味 7ml



小林製藥衣物除漬液

這組有3款不同用途的去漬液，綠色適用於咖哩、燒肉、巧克力等濃稠醬料；黃色適合處理豉油、湯汁、咖啡等液態污漬；紅色則針對口紅、機油等難清潔的油性污漬進行處理。攜帶方便，水油性污漬皆可對應。

小林製藥衣物除漬液 10ml×3



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