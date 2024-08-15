5個運動後除臭洗衫要訣　輕鬆去除衣物泛黃異味　告别汗臭煩惱

運動後揮灑汗水後釋放的多巴胺，可以讓人放鬆、感到快樂，但衣服上留下的汗臭味，似乎怎麼洗都還是有怪味？



到底運動後的衣物如何有效去除異味？這次分享5個清潔及存放的方法，趕快跟著學，別讓臭味害你出糗啦！

5個不可不知的衣物存放與清潔技巧，跟著做，運動衣物的汗臭味輕鬆一洗而空（點擊放大瀏覽）▼▼▼

運動後除臭洗衫5要點（pexels@Polina Tankilevitch；01製圖）

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1. 選擇適合的洗衣劑

衣服洗完後還有怪異的味道？關鍵可能就出在沒有挑選到合適的洗衣劑！針對比較容易留有汗味的運動服或是T-shirt，建議選購時可以特別看標示，以標榜具有「強效洗淨力」和「去臭」功能的洗衣劑為考量，一些含有消臭成分的洗衣液才可以有效中和衣物上的異味。另外，夏天的衣物很容易讓細菌快速滋生，尤其是大量流過汗的衣物，最好可以當天就清洗，放越久味道會越難去除喔！

2. 使用天然成分的去漬產品

夏天大家特別喜歡穿白色的衣物，讓自己視覺上可以消暑清涼一下，但大量流汗過後，不僅容易留有汗臭味，袖口領口也會出現泛黃的尷尬情形。建議在洗衣服前，先使用天然成分的去漬產品，幫助去除髒污，還能保護衣料且無化學殘留、消除衣物上的異味，讓衣服煥然一新。

3. 日曬消臭

大爆熱的天氣雖然讓人超厭世，但想要去除衣物的臭汗味，日曬卻是最有效又省錢的方法！洗完衣服後趕快拿去通風有陽光的地方曬一曬，不僅可以達到消毒殺菌的效果，還能使衣物散發自然的清新味道。小編也要苦口婆心要提醒，洗衣機內的濕度很適合細菌生存，如果洗完衣服後沒有馬上拿出來晾乾，長時間悶著就容易會讓細菌附著產生異味，等於白洗一次。

4. 使用除臭劑或蒸汽熨斗

有時候衣服會臭，其實也跟存放的方式有關！香港的環境比較悶熱潮濕，洗乾淨的衣物放在衣櫃裡，也容易會產生異味，大家不妨可以在衣櫃內放一些除臭劑，像是竹炭袋、香氛包、香氛片等等，幫助吸收衣櫃內的潮濕和異味。如果家裡有蒸氣熨斗的話，也能拿來整燙衣物，還能同時幫助去除殘留的汗味和細菌。

5. 定期清潔衣櫃和衣架

這點是大家最容易忽略的小細節！衣櫃和衣架長期使用其實容易積存灰塵和污垢，這些也會影響衣物的清潔和味道。定期對衣櫃進行清潔並擦拭，保持衣架的乾淨也是保持衣物清新的方法。

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回購率超爆高，各種清潔疑難雜症都有解的Jacques Briochin，除了經典的黑牌系列外，藍牌系列在法國更是賣到翻！適合用在貼身衣物、寶寶衣物的低敏親膚無香洗衣精，主打不含任何化學成分，不含合成物、熒光增白劑、 色素、香料、化學殺菌劑和防腐劑，清洗衣物也能好安心。

BONDI WASH雪梨薄荷迷迭香運動衣物及泳衣專用洗衣精500ml



專為運動衣物及泳衣設計的洗衣精！添加雪梨薄荷氣味清新，搭配迷迭香、杜松和其他珍貴精油，有效去除運動衣物或泳衣上的汗味及霉味，不含螢光劑、人工香精等對人體可能造成危害之成分。

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KERZON活力柑橘香氛洗衣液500ml，$175



除了植物油皂基，另外添加小蘇打粉加強異味的去除及髒污的潔淨，特別適合清潔運動後的衣物，充滿陽光感的柑橘調揉合略帶木質調的杜松，讓洗淨後的衣物充滿清爽活力香味。

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