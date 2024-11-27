棒球帽怕變形唔洗？日本網友教帽子正確清洗　靠「這個」不沾粉底

你的帽子，乾淨嗎？



每次回家拿下帽子後，帽子的內側是不是多多少少都會沾染到一些粉底殘留在上面（你額頭會一直長暗瘡不是沒有原因的）除此之外，帽子陪著你在外面一起風吹日曬雨淋，上方更有不少灰塵、髒汙，因此正確的清洗方法至關重要。不當的清潔方式可能導致帽子變形或掉色，影響其使用壽命，掌握這次網友們教學的洗帽子技巧，不僅能有效去除污漬，還能保持帽子的形狀和質感，讓它常保如新！

經常戴帽子怕洗壞變形一直沒洗？日本達人教3步不改變帽型清洗帽子（點擊放大瀏覽）▼▼▼

棒球帽清洗技巧 3款百搭帽子推薦（IG@jeongeuiyam；01製圖）

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洗帽子步驟

1. 放水中加洗頭水浸泡

日本網友教學，先將帽子放進去裝有水的塑膠袋裡面，按壓2-3下洗頭水並密封起來。接著上下左右搖晃約30秒、靜置20分鐘，這時候就會發現，原先清澈的水會變成混濁的髒水！

2. 洗面乳二次清潔

針對會接觸到額頭的帽緣也需要另外清潔，拿出洗面乳後擠在帽緣處，仔細搓揉刷洗，將上方的油脂、粉底通通洗乾淨。

3. 掛在衣架上晾乾

接下來，將衣架凹成倒U的形狀，就可以把衣架穿過球帽，加上毛巾來維持帽型，晾乾即可。

清洗棒球帽時還有這點要注意！若擔心帽子內側可用「這神物」，附上3款流行棒球帽推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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洗帽子的注意事項

洗帽子的時候，會建議大家主要還是以手洗為主，特別是棒球帽或有帽簷的帽子！盡量不要用洗衣機來洗帽子，在裡面瘋狂翻滾很容易會使帽子變形，在清潔劑的選擇上，以中性的洗滌劑或洗頭水為止，用溫水稀釋後清洗帽子，避免過度搓揉來降低損傷，針對局部部位，可以用軟毛刷輕輕刷洗。

洗完後，將帽子用乾毛巾輕輕壓去多餘的水分再自然晾乾，避免使用烘乾機或暴曬，以免帽子縮水或變形，晾乾時，可以塞入紙巾或毛巾來保持帽子的形狀，特別是有帽簷的帽子，防止變形！

球帽防髒小心機

如果你覺得洗帽子的內側很麻煩，或是內心的小潔癖會讓你無法接受帽子內側有粉底痕跡，小編就會建議大家，可以去網路上搜尋「衣帽防髒貼」，偏向一次性使用的它，髒了就能撕掉、丟掉，是不是真的很方便！

球帽推薦

MLB可調式軟頂棒球帽 紐約洋基隊

MLB的這款可調式軟頂棒球帽，可以說是MLB最經典的款式啦～恰到好處的帽沿弧度，可以說是誰戴誰小臉，推出綠色、藍色、奶茶色、灰色、白色、黑色等多種顏色，不少韓妞們都有這頂MLB球帽。

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NEW ERA×PHANTACI聯名59FIFTY帽款

NEW ERA與潮流品牌PHANTACI再度聯名的59FIFTY帽款，以PHANTACI一貫的低調華麗概念進行設計，在棉質斜紋帽身上，佈滿細膩且富有濃郁東方古典色彩的龍形輪廓刺繡，帽身後側施以PHANTACI桃紅色經典LOGO電繡，側邊則以更顯高級的金色NEW ERA LOGO刺繡呈現，完美演繹潮流單品融匯傳統元素的迷人魅力！

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MARDI MERCREDI百搭質感棒球帽

近期香港也開設實體門市的MARDI MERCREDI，他們家的帽子也是不少韓妹偏愛的款式，百搭質感的海軍藍、時尚黑的緞面材質，正面的MARDI MERCREDI還改成了星星LOGO，非常可愛。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】