洗衫注意｜5個常見洗衣錯誤公開　謹記勿為消毒衣物全部高溫水洗

當有連綿的雨天，洗衣服都要擔心衣服曬不乾，感覺收進衣櫃裡都擔心衣服會發霉！



然而，小編這次就要提醒你，不只衣服沒乾，容易使服裝壞掉，在洗衣時，許多人可能不自覺會犯下一些常見的誤區，這不僅會影響衣物的清潔效果，還可能損壞衣物！下面5個常見的洗衣誤區一次公開給你，不僅能延長衣物的壽命，還能提高洗衣的整體效果唷！

5個日常常見洗衣錯誤你要知，教你正確清洗衣物，不再為洗不乾淨、衣物變形苦惱（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5個常見洗衣誤區（01製圖）

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1. 過量使用洗衣劑

許多人認為使用更多洗衣劑能夠洗得更乾淨，實際上，過多的洗衣劑會殘留在衣物上，不僅導致衣物變硬，還可能引發皮膚過敏。正確用量才能達到清潔效果。

2. 忽略衣物標籤

每件衣物都有洗滌標籤，上面標明了適合的洗滌方式、溫度及是否可以使用烘乾機。忽視標籤信息可能導致衣物縮水、變形或褪色。

3. 使用高溫水洗滌所有衣物

並非所有衣物都適合用高溫水洗滌，尤其是顏色鮮豔的衣物，使用過高的水溫會加速褪色或縮水。建議依據衣物材質選擇適合的水溫。

4. 衣物過度擁擠

將洗衣機塞得太滿會影響洗衣液的均勻分佈和清洗效果，並增加洗衣機的負荷。適量的洗衣量能讓衣物充分接觸水和洗劑，提升清洗效率。

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5. 忽視衣物分類

不分類的洗衣方式，可能導致深色衣物染色淺色衣物（突然間想到，台灣網紅展瑞的紅色上衣把一整缸白衣都染成粉紅色的畫面），或是不同材質的衣物相互摩擦導致損壞。建議根據顏色、材質和洗滌要求進行分類清洗。

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