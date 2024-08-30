洗衫錯誤｜熱水洗內褲更乾淨？醫生警告恐致感染　教你正確清洗

許多女性都有內褲沾有分泌物的經驗，但到底該如何清洗才正確？



有一名台灣女網友透露，看到一位婦產科醫生說，內褲不能用熱水洗，否則會讓分泌物凝固在內褲的纖維裡，進而造成私密處感染。貼文一出，引來一票過來人認證「是真的！」

熱水洗內褲消毒不成反增感染風險？快來看網友和家庭醫學科醫生分享，學會正確清洗保護私密健康（點擊放大瀏覽）▼▼▼

內褲用熱水洗易造成私密感染（pexels@Karolina Grabowska；01製圖）

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用熱水洗內褲根本洗不乾淨！醫生曝正確清洗方式

一名台灣女網友在Threads發文指出，近日看到一位婦產科醫生說，內褲不能用熱水洗，因為分泌物有蛋白成分會讓分泌物凝固在內褲的纖維裡，一旦固化就洗不乾淨了，且容易造成私密處感染，因此好奇其他女生都用冷水還是熱水洗內褲？

貼文曝光後，引起不少網友熱議，不少女生大驚表示長知識了：

「之前總覺得熱水洗比較乾淨。這幾天才開始用冷水！還好我內褲3個月就丟掉了」

「我都洗完泡熱水，看來都要丟掉換新了」

「我都想說熱水殺菌，所以都用熱水沖一下呢！我都是先用洗衣精洗過才沖熱水耶」

「完蛋我昨天用熱水洗」



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也有其他人分享個人清洗方式，並提醒內褲需要每三個月汰換一次，否則也容易感染婦科疾病：

「冷水+手洗精搓洗乾淨。正常這樣都是可以洗的非常乾淨，不需要用熱水」

「我都搓一搓丟進內褲洗衣機。洗完澡他也洗好了，而且很乾淨」

「冷水洗是必需的！無論血色或分泌物，一用熱水洗真的會固化和藏在纖維裏面，當我們再穿着時，隨着體溫和濕度固化物便會慢慢溶化，釋出細菌至使我們感染」

「內褲真的要頻繁汰換！常跟客人聊到婦科問題，後來發現他們都很長時間沒換」

「冷水手洗加泡漂白水，擰乾再洗衣機機洗，徹底晾乾並在穿前照殺菌，三個月換一次新內著，我一直以來都這樣做，當女生超麻煩，但超有效我反覆感染的朋友完全好了」



台灣家醫科醫生陳欣湄曾在節目中分享，最標準的方法就是三個月換一件內褲，並建議清洗內衣褲時，以1：1000的比例調製漂白水與清水，將內褲先浸泡一下後，拿專用清潔劑洗滌內褲，並戴上手套再搓洗。

至於如何曬晾內衣褲，陳欣湄分享幾種吊法；第一種是內衣褲分開掛；第二種是一個衣架掛多件會相較省空間，並皆以反面倒掛的方式，然後放置於太陽底下曝曬，盡可能保持接觸面乾燥，且應定期曝曬殺菌，就可增加內褲壽命。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：用熱水洗內褲根本洗不乾淨！醫生曝正確清洗方式，小心越洗越髒把細菌穿上身】