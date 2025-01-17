2025蛇年｜10款紅色開運珠寶頸鏈推薦　Cartier本命年戴過年啱晒

新年的鐘聲響起，象徵煥然一新的開始，傳統中紅色寓意吉祥、喜氣，是不可或缺的開運色彩。而在珠寶的世界中，紅色更是熱情與自信的象徵。



無論是搭配新年禮服，還是為日常增添一抹亮色，紅色珠寶既傳遞美好寓意，也彰顯佩戴者的時尚品味。以下我們為各位精選了10款「開運紅珠寶項鍊」，讓它們為你點亮新年，帶來整年的好運與幸福。

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2025蛇年10款幸運紅色頸鏈推介（Bvlgari官網；01製圖）

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1. Piaget

Piaget的Possession項鍊以簡約卻充滿趣味的設計，深受一票時尚迷喜愛。18K玫瑰金打造的細膩質感，搭配鑲嵌著20顆明亮形切割的鑽石，襯托出中央紅玉髓的鮮豔光澤。特別的是這顆半球體紅玉髓可以翻轉，露出可鐫刻的金質一面，無論是首字母、日期還是符號，都能讓這條項鍊成為專屬的情感密碼。不管你是選擇向外展示紅玉隨一面，或是翻轉展現18K玫瑰金的另一面，兩種佩戴方式隨心所欲，不僅適合喜氣的年節，也適配高雅的日常穿搭。

Piaget Possession pendant，$39,800



2. Chopard

Chopard的My Happy Hearts項鍊，將可愛的愛心形狀與華貴的珠寶完美結合，仿若心口上閃爍的美好寓意。由18K玫瑰金與紅玉髓製成的心形吊墜，不僅延續品牌的經典美學，更體現了藝術總監Caroline Scheufele多年來的精心創作。這款珠寶無論是單戴或疊戴，都能展現佩戴者的摩登風範與細膩情感，彷彿時刻在提醒著我們，心跳之間的每個瞬間都值得珍藏。

Chopard My Happy Hearts，$3,900



3. Chaumet

說到Chaumet，就不能忘記品牌經典的Jeux de Liens系列。這款項鍊以交叉連結設計，象徵人際間的聯繫，紅玉髓吊墜更為其注入濃烈的情感色彩。18K玫瑰金搭配明亮式切割鑽石，既能單獨佩戴，又適合疊加混搭，輕鬆營造出層次感與活潑氛圍。這款珠寶不僅是情感的象徵，更是現代女性自信與獨立的標誌，為佩戴者訴說獨一無二的情感故事。於過年期間佩戴，當然也再適合不過。

Chaumet Jeux de Liens 紅玉髓吊墜，$14,900



4. Boucheron

來自法國珠寶世家Boucheron的Serpent Bohème系列，將感情化為具象的玫瑰榴石。這款特小號的項鍊，以梨形玫瑰榴石和單顆圓鑽巧妙結合，搭配上18K玫瑰金扭索鍊帶，纏繞出專屬女性的嫵媚韻味。這條項鍊就彷彿冬日裡的暖陽，將佩戴者的溫柔與熱情輕聲訴說，除了是情感故事的最佳註腳外，也格外適合喜慶的年節氛圍。

Boucheron Serpent Bohème吊墜項鍊 XS號，$14,900



5. Cartier

Cartier的Les Berlingots de Cartier系列，巧妙運用幾何形狀與色彩對比，打造出一款令人著迷的項鍊。18K玫瑰金與紅色碧玉、粉紅玉髓的結合，構成了一幀動人的藝術畫作，搭配上調節式鏈條設計，輕易戴出不同風情，無論日常佩戴或參加正式場合，都能展現出非凡的品味及魅力。過年時，不僅可自己佩戴亦能贈予母親，讓你整年的心意，都能透過一條珠寶項鍊輕輕訴說。

Cartier Les Berlingots de Cartier項鍊 18K玫瑰金



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6. Bvlgari

Bvlgari經典的Divas' Dream系列，擁有宛若「銀杏葉」的典雅輪廓。但其實這個標誌性形狀，來自古羅馬「卡拉卡拉浴場」（Terme di Caracalla）的扇形馬賽克磁磚，以簡潔的弧形線條，低調展現品牌歷史。這條項鍊融入現代工藝，以紅玉髓的絢麗色彩歌頌女性之美，為時尚愛好者們帶來無法抗拒的誘惑魅力。今年拜年還沒想到要怎麼打扮？戴上一條精緻的紅玉髓項鍊，絕對喜氣吸睛！

Bvlgari DIVAS' DREAM項鏈，$19,300



7. Van Cleef & Arpels

只要提到Van Cleef & Arpels這個品牌，就會聯想到最經典的Alhambra系列。以四葉草為靈感的經典設計，自1968年問世以來，便成為品牌最具代表性的象徵。紅玉髓搭配18K玫瑰金圓珠飾邊，簡約中透著精緻，時刻為佩戴者送上幸運的祝福。這款吊墜彷彿冬日裡的夕照，無時無刻以幸運照耀著佩戴的人。

Van Cleef & Arpels Sweet Alhambra吊墜，$13,600



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8. Chanel

總認為紅色容易顯得「成熟」？那可不一定！Chanel這條Coco項鍊，以品牌標誌性的菱格紋為核心設計，搭配正中央的紅寶石光芒，展現出低調奢華的迷人風範。品牌高級珠寶系列中的標誌性18K Beige米色金材質，以極盡柔和的色調，突顯出紅寶石的深邃與純粹，是一款能輕鬆駕馭多種風格的百搭單品，無論什麼年齡都適合佩戴。

Chanel COCO項鏈，$54,300



9. Tiffany & Co.

法國知名珠寶設計師Jean Schlumberger為Tiffany創作的這條Lynn項鍊，以紅寶石的高貴光澤，喚醒人們對經典設計的熱愛。18K黃金映襯出四顆圓形紅寶石的鮮明與活潑，佩戴於頸項之間，奢華卻不至張揚、優雅而蘊含個性，是一款適合任何場合的非凡之作。逢年過節戴它，不僅體面大氣又沉穩大方。

Tiffany & Co. Lynn 鏈墜，$24,500



10. Qeelin麒麟

作為品牌的首個系列，Qeelin的Wulu以「葫蘆」為靈感，透過不同的奇思妙想，創造出多樣化的典雅設計。本季新款的這條18K玫瑰金項鍊，以三個葫蘆並排而列，搭配正中心的紅色HyCeram®陶瓷材質，以及巧妙鑲嵌於側邊的兩顆圓鑽，呈現既古典又現代的獨特美感。這款珠寶不僅蘊藏東方文化中的「福氣」寓意，更完美體現了傳統與現代的絕佳融合。高貴不貴的價格，非常適合初級珠寶藏家！

Qeelin Wulu 18K鑽石及紅色HyCeram®項鏈，$10,200



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