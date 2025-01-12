2025最值得投資手袋唔係Hermès？「這品牌」保值率達104%穩賺不賠

買包就是投資，這句話不知道聽了多少次，但是，也要買對品牌、買對包款，你的手袋才能升值呀！



每次大家提到保值精品包時，不外乎就是Hermès、CHANEL、LOUIS VUITTON（LV），不過呢～知名二手包交易平台Rebag也就公布了2024年年度報告，投資報酬率最高的品牌，不是你我熟悉的3家精品，而是低調的法國品牌Goyard！

2025二手手袋市場保值率年度報告，「這一品牌」超越Hermès，成為手袋投資的首選（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2024全年二手手袋市場保值率報告結果（小紅書@Z小喵；01製圖）

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Goyard保值率首次超越Hermès

Rebag透過他們專有的Clair工具數據，計算出奢侈品牌的平均保值率，在今年，Goyard首次超越Hermès，兩者的保值率分別為104%和100%。Chanel和Louis Vuitton則各自上升了11%與7%，首次進入價值保留率85%，Rebag也特別提到，今年分析數據顯示，所有其他品牌的保值率也有所提高，其中一些平價手袋品牌的增長尤為突出，這些趨勢都顯示，無論是傳統精品品牌還是更具親和力的品牌，都存在投資價值。

Goyard Plumet Clutch Wallet

Rebag的數據分析中也提到，Goyard的Plumet Clutch Wallet也成為2024年度漲幅單品第3名，其保值率相較於2023年，增加了21%，達到令人印象深刻的139%。尤其是在品牌吸引力也因為Kylie Jenner和A$AP Rocky等明星而話題度大增，它的表現甚至超越了品牌經典的Saint Louis Tote 5%！

Hermès這位是年度最大漲幅單品

Rebag也宣布，Hermès的Sellier Birkin，是2024年的保值率最高的單品，飆升52%而達到250%，成為今年增幅最高的單品，遠超該品牌第二高表現的Kelly Mini II，其保值率為150%。

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LV保值包依舊是它

在2024，LV的Neverfull繼續在二手市場上保持主導地位，平均保值率達到158%，相較2023年增長了22%，正如去年的Clair報告所指出的，2023年時，LV還將Neverfull引入了等候名單，立刻激發了市場的稀缺性與熱度，加上LV在今年9月推出了全新設計「可翻轉款」Neverfull Inside Out，《冰與火之歌》Sophie Turner、品牌代言人Zendaya也都在揹，讓Neverfull成功打入年輕世代市場。

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