近兩年，唇膏在彩妝市場佔了一席之地，只要有新色出來，或是有哪位明星、部落客的「加持」，該支唇膏就會立即斷貨，使愛美女性得過好一陣子才能買到。 隨著農曆新年的到來，每天都應該讓自己美美的，化上適合自己的妝容，迎接嶄新的一年。來看看編輯為大家整理從除夕到初三，可以選擇哪幾支唇膏來做妝點，讓妳隨心所欲展現自我！

【拜年穿搭】過年唔一定要扮「利事封」！六款紅色造型陪你賀新歲

除夕：乾燥玫瑰色，散發溫柔親和力

除夕夜，不管是在娘家中過，或是到夫家過，想必一定是很多親戚聚在一起聊天說地的溫馨場面。這時，臉上的妝感不宜過重，否則會給人過於「嚴肅」且難以親近的感覺，選用流行不退的「乾燥玫瑰色」，不僅能調和氣色，也能使妝容看起來自然溫和，襯托出「乖巧」的鄰家女孩氣質。

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初一：經典正紅色，展現女王霸氣風

到了初一，是許多人會出門拜年或是全家出遊的時候。因此，這時候的妝感即便重一點、唇膏紅一點就比較沒關係，加上過年選擇大紅色，還能彰顯喜氣、熱情的感覺，出遊拍照時也特別具有光采呢！

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初二：個性紅棕色，趁膚色好顯白

紅棕色屬於秋冬的必備色彩，是一種帶點土色與紅色加以混合所調配出來的顏色，具有率性的個人特色。建議類似的顏色可以選擇在初二回娘家跟爸媽、朋友出遊時用，跟自己家人在一起，偶爾「有個性」一點也沒關係。

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初三：就用 2019 代表色「活珊瑚橙」（Living Coral）吧！

在傳統習俗中，初三是「睡到飽」的日子。大家可以先好好休息，晚一點再邀請親朋友好到家裡坐坐，喝茶聊天；此時的妝感，建議選擇一些帶有些「清透感」的方式表現。由 Pantone 公開的 2019 年代表色「Living Coral」，以此色做為唇膏的顏色後，顯得自然清新、和藹可親。

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當然，這些唇膏的顏色，最好還是要親自試過之後再購買，唇膏本身的顏色，會因為不同的膚色、唇色而呈現出不一樣的感覺。這個過年，讓我們「大膽玩色」，在唇部施展點小小的心機吧！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】