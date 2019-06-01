【髮型】漂染、戴帽、編髮、夾捲　四個小技巧拯救留長「尷尬期」

和以往比起來剪短髮的女孩子越來越多，但如果之後想要留長，總會碰到尷尬的長髮過渡期，卡在肩膀的髮尾會隨意亂翹，能變出的髮型也不夠多樣化，所以今天要來教教各位能用什麼技巧來度過這個討厭又尷尬的「過渡期」了！

技巧一

深色髮雖然顯得較有氣質，但如果一亂翹就會顯得非常雜亂無章，很像一團沒處理的雜草。因此這時可以利用不同的髮色來增強時尚感！不管是挑染、染淺色或特殊色都能使原本的髮型看起來不會太過沉重！而且如果想要用成捲髮，捲度也會變得明顯許多！

▼▼挑染、染淺色都是一個不錯的選擇，捲髮更加明顯（按圖放大）！▼▼

+ 4 + 3 + 2

技巧二

當然不是每個人都願意花大錢去染髮，所以還有最基本的方法就是「戴帽」！不管是什麼樣的穿著，只要戴上帽子後整體的時尚度都會大大提升，而且如果有布丁頭也能趁機遮蓋住，頭髮屬於細軟髮容易扁塌的話也非常適合戴上帽子。現在帽子的款式五花八門，大家真的可以入手好幾頂都不是問題！

▼▼搭配造型、遮布丁頭、髮質扁塌，一頂帽就OK！（按圖放大）▼▼

+ 3 + 2

技巧三

將頭髮綁起來也是非常簡單的一種選擇！最簡單的就是馬尾，想要有點變化性能選擇公主頭、凌感亂丸子頭或是兩側編辮子等！雖然能變出的髮型不比長髮來的多，但是比單純讓頭髮亂翹好的非常多呢！

▼▼扎馬尾、公主頭丸子頭、孖辮，又簡單又能有點變化！（按圖放大）▼▼

技巧四

燙髮也會是不錯的選擇！泡麵捲、Wavy Bob頭這種帶有波浪捲度的髮型都很不錯！可以搭配現在很流行的眉上或氧氣瀏海會顯得可愛，如果想要呈現個性或是成熟一點的風格則能選擇旁分！而且燙過頭髮後，綁起頭髮也會顯得自然許多！

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▼▼捲髮也有很多風格，！泡麵捲、Wavy Bob加瀏海顯可愛，旁分顯個性（按圖放大）▼▼

結語： 搭編之前也曾剪過短髮，雖然感覺清爽許多，但經歷「卡脖期」時真的非常麻煩！希望以上四招都能幫助一樣待在苦海的搭黨們。

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