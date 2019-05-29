佘詩曼因《延禧攻略》創立唇膏品牌？超顯白唇色原來是...　　　

如果只能擁有一樣化妝品，相信很多女生都會毫不猶豫地選擇唇膏。一支小小的唇膏便可以達到提升氣色、點亮妝容之效。佘詩曼深知女生心思，創立了自家唇膏品牌「Sh」，希望每位女生能於當中尋找到最適合自己的唇色。

佘詩曼創立了自家唇膏品牌「Sh」，日前就在上海舉行發布會。

拍攝《延禧攻略》啟發了佘詩曼創立自家唇膏品牌。（《延禧攻略》劇照） 內地宮廷劇《延禧攻略》令佘詩曼人氣急升，還啟發了她創立自家唇膏品牌。當時佘詩曼飾演的嫻妃當上皇后，為配合劇情發展，在服飾與妝容都需要有所改變。妝容上她希望透過唇色來突顯皇后的雍容瑰麗，同時不失氣勢。 無奈市面上沒有一隻她喜歡的紅色，佘詩曼只好如畫畫調色般，以幾支紅色唇膏調配出自己喜歡的色調，當能成功調出她想要的唇色的一刻讓她非常有滿足感，而佘詩曼亦因此萌生起推出自家品牌唇膏的念頭。

佘詩曼於品牌發布會上引用了張愛玲的一句話：「你可以不施粉，可以素面朝天，但至少要塗口紅，只要塗口紅就能讓整個人光鮮起來。」她非常認同這個說法，更認為唇膏就好像魔法一樣，可以提升整個人的氣質。佘詩曼為品牌挑選了十二種最喜歡的紅色，每款都為亞洲女生而設，顯白更顯個性。

步入職場後，慢慢地從當初青澀的小女生變成幹練的時尚女性。要突顯自己個性，一款合適的唇色不但能讓你氣場強大，更能提亮膚色。在眾多唇色中，紅色便是最能彰顯女生知性的獨特氣質，同是兼具時尚魅力。

不過，經典的大紅色未必每位女生都能駕馭，而富活力的橙紅色又容易顯黑，要覓得適合自己的「紅唇」真非易事。以下幾款經「小紅書」推薦的石榴紅色唇膏，便是難得的適合黃皮膚塗抹，更能展現自信氣質。

「小紅書」推薦的顯白唇膏：

+ 4 + 3 + 2

不論是淡妝或是濃妝，百搭的石榴紅色唇膏都能駕馭出迷人的氣質。若要避免呈現出過份成熟的感覺，可嘗試厚擦以外的選擇；以潤唇膏作修護後，把唇膏塗於嘴唇內側，再以手指由內向外暈染唇色。如果想加強唇膏的持久度，可用紙巾印走飽和的顏色，讓唇色更柔和，最後以手指印上唇膏，於嘴唇內側再補塗一層，讓唇色更顯層次。