【OL穿搭】返工日著咩好？三藩市Blogger襯出五日提案　親和力UP

來自三藩市的亞裔部落客 Anh Sundstorm 在 2009 年成立「9to5chic」部落格，記錄著她上班的穿著風格以及週末穿搭，也會分享她和女兒的親子裝搭配。

以下就先為妳整理出週一到週五的上班穿搭，請放心，都是簡單實用的組合！若穿搭靈感腸思枯竭，或仍在摸索適合自己的風格，不妨追蹤她的網站9to5chic，參考一下她是如何穿的優雅自信。

星期一

揮別週末，僅以輕盈色系的褲裝來迎接週一，穿上淺灰色長褲，上身搭雪紡、棉質 T-Shirt，肩膀上帥氣披著白色或淺灰色休閒西裝外套，包準妳精神抖擻地度過週一，一整天擁有飽滿戰鬥力。

▼▼揮別週末，僅以輕盈色系的褲裝來迎接週一（按圖放大）▼▼

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星期二

比較偷懶一點的做法，週二可以繼續穿週一的白色上衣，下身換上間條／格仔長裙，最好直筒狀或是傘狀，會比起窄裙較有親和力，週一的白鞋不用換，再搭配金色配飾，造型更完整，更有優雅的味道。

▼▼星期二繼續穿回昨日的白衣上衣／白鞋都可以襯出完全不同的造型▼▼

星期三

耶！總算到了星期三，也就是俗稱的小週末啦！選件碎花裙開心出門，黑色底可以平衡花朵的搶眼，可再外罩件白色長版西裝背心，不至於那麼害羞。下班後若有聚會，脫掉外套就大搖大擺走進餐廳，準備大啖美食。

▼▼終於到了星期三，選件碎花裙開心出門！▼▼

星期四

萬年不敗人人必備的牛仔褲一定要在週間出現個 1-2次，搭件棉麻或是其他透氣材質的白色襯衫，拎個大包包出門，氣勢十足，然而經典簡單的造型仍掩飾不了週五到來的雀躍。

▼▼萬年不敗人人必備的牛仔褲一定要在週間出現1-2次▼▼

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星期五

星期五終於來了～～～一週可不可以有兩個禮拜五啊？！既然好不容易捱到周五，想穿什麼當然隨便妳，穿白色T-Shirt和渡假風裙子，踩著涼鞋進到辦公室，完全是個精神領袖，大家看到妳等於看到假日的到來啊！

▼▼既然好不容易捱到周五，想穿什麼當然隨便妳～～▼▼

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】

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