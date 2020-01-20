日時尚達人示範GU、Uniqlo穿搭必守法則　平價品也可穿出時尚感

個子矮小的日本女生，總能運用平價的時裝品牌，如GU或UNIQLO等搭配出高端的時髦感。品牌設計簡約，卻不失當季流行的時尚元素，若女生想在有限的預算中，穿出個性獨特的風格，不妨參考以下日本女生的平價穿搭法，並化身一位時尚達人。

日本女生的平價穿搭法，也是不少香港女生的參考對象 (ig@mumudesukamumudesuyo)

時尚風格總是瞬息萬變，讓人追趕得身心疲憊。不少時尚品牌每季總會推陳出新，不少女生為了穿出高尚的時髦感，每每花費不少金錢購買昂貴的衣物。

平價的時裝品牌，如GU或UNIQLO服裝也可搭配出超高端的時髦感(ig@noko_ta) 不過，普遍的日本女生穿上平民品牌便能搭配出不一的感覺，如時尚、文青、簡約感也是日本街頭隨處可見的風景，穿衣風格隨時可變同時也是不少香港女生所響往的穿衣技術，渴望搭配出不同風格的女生，相信以下三位日本女生的「平價穿搭術」可助香港女生的一臂之力呢！

簡約個性少女 穿出多種獨特風格

平價的服裝品牌也可以搭出個性簡約少女的穿搭(ig@noko_ta)

想要少女感重的女生，也可以參考Noko的個人IG！(ig@noko_ta) 在Noko的個人IG可以看見她的穿搭風格是屬於較為個性簡約少女的穿搭。平日分享的穿搭搭配也不限於當季流行的時尚單品，如百褶裙、闊腳褲、針織高領毛衣等等。想搭配出休閒風的她，除了會選用簡約低調布袋作為配襯外，服裝的配搭上，她也會偏向選擇清新感重，色調較為低調的顏色，如牛仔色、淺色系的大地色等等，想稍稍帶出個性獨特的感覺，也可參考Noko會帶上不同款式的帽子作為配襯或點綴之用。

有時候，單色或同色調的服裝配搭或會予人一種沉悶的感覺，Noko也常運用單色的上衣配以有花紋圖案的下裝，減卻沉悶感同時又能帶出清新或不一的感覺。

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平價服飾穿出時髦感 享受穿搭新樂趣

Mumu現時是不少日本女網民日常穿搭的參考對象 (ig@mumudesukamumudesuyo)

Mumu偏向分享平價品牌如GU或UNIQLO等，如何輕鬆配搭出成熟且可愛的大人感穿搭，不少造型都涉及不同的穿搭單品，可是她卻堅守整個造型的衣服顏色不會超過三種顏色，穿着長款的針織毛衣不會再配長款的外套等的穿搭原則，同時配合不同造型會配上不同款式的鞋和飾品，如頸巾和手袋等等，目的帶出隨意穿都有好質感。

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少女花紋搭出成熟知性美

選擇一件簡約設計的針織上衣也可以襯出少女感 (ig@rococo39)

COCO的配搭風格是多元化的，有時更會利用單色的上衣搭上鮮色的下身服裝，帶出成熟感卻不限於只運用單色的單品。另外，她的穿搭分享大多數都是以裙裝配上不同材質的單色上衣為主，下身則多數配上蕾絲百褶裙或是碎花裙，外出約會或是上班也十分適合。

想知道GU或UNIQLO不同單品的配襯，參考COCO所分享的穿搭便清楚易明了 (ig@rococo39) 除此之外，筆者十分喜愛這位日本女生的原因是她分享不同的品牌時，特別是GU或UNIQLO的配搭時，便會在分享的圖片上標明品牌的名字，方便給女生購買衣服時參考。