裝愛情的袋！15款精品手袋4K-33K入手　四季都百搭的浪漫色調

穿搭筆記
撰文：
最後更新日期：

每年情人節的到來總是可以看見各大品牌推出愛心相關的產品，不管是有沒有情人，當下收到愛心相關產品的確很應景，但是過節後再拿出來是否有點尷尬？

VOGUE這次要推薦的手袋色系，絕對一整年都可以使用，那就是玫瑰粉。這15個手袋以夢幻復古玫瑰粉上色皮革，除了可以是送禮另外一半的選擇，也是單身的你可以用來增加好人緣的袋款。

▼▼15款浪漫玫瑰粉手袋推薦▼▼

+12
+11
+10

15款精品手袋節錄：

1.BALLY 玫瑰粉紅色手提肩背兩用袋

2.CELINE MEDIUM CLASSIC 復古粉色頂級小牛皮肩背包

3.CELINE CABAS 復古粉粒紋小牛皮托特包

4.CHANEL CHANEL boy chanel小型口蓋包

5.Chloe Faye鍊帶長夾

6.COACH PARKER茶香玫瑰寶石頂部提把手袋

7.DOLCE & GABBANA 花朵裝飾鎖頭粉紅色手提包

8.Dior 30 Montaigne 灰粉色光滑小牛皮 CD 搭扣方盒包

9.FENDI 粉紅色BAGUETTE手提肩背包

10.GUCCI 情人節限定系列 Dionysu小型肩背包

11.LV MYLOCKME

12.MIU MIU MATELASSÉ 肩背包搪瓷金屬推鎖袋扣

13.PRADA 金色釦牌裝飾玫瑰粉紅色肩背包

14.TOD'S TIMELESS BAG肩斜揹包裸粉色

15.Roger Vivier Très Vivier超小型款手袋

2020時尚｜時裝大牌爭推奶茶色系袋　精選30個春季帶復古調性手袋
《愛的迫降》孫藝珍狂換12名牌手袋　逐集解構哪潛力款女生必投降
【BEAMS】新季袋款停不了聯乘　New Balance、Arc'Teryx別注設計
Kylie Jenner手袋房曝光公開百萬Hermès　誰24小時聘保鑣看守？
【Bottega Veneta】BV編織斜背袋勢成本季黑馬！俐落型格男女通殺
【Chanel】飲水也時尚！楊冪肩上$42500香奈兒「水壺袋」玩味十足

延伸閱讀：

五項精品選購指南讓你買得好、買得巧、買回投資報酬率賺現金！買經典包

就看這篇！二手精品購物網站盤點十年來最搶手It Bag！

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：是愛情的顏色！15款玫瑰粉紅包推薦，一年四季都百搭的浪漫色調

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。