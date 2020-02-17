裝愛情的袋！15款精品手袋4K-33K入手　四季都百搭的浪漫色調

撰文：VOGUE Taiwan
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每年情人節的到來總是可以看見各大品牌推出愛心相關的產品，不管是有沒有情人，當下收到愛心相關產品的確很應景，但是過節後再拿出來是否有點尷尬？
VOGUE這次要推薦的手袋色系，絕對一整年都可以使用，那就是玫瑰粉。這15個手袋以夢幻復古玫瑰粉上色皮革，除了可以是送禮另外一半的選擇，也是單身的你可以用來增加好人緣的袋款。
▼▼15款浪漫玫瑰粉手袋推薦▼▼
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15款精品手袋節錄：
1.BALLY 玫瑰粉紅色手提肩背兩用袋
2.CELINE MEDIUM CLASSIC 復古粉色頂級小牛皮肩背包
3.CELINE CABAS 復古粉粒紋小牛皮托特包
4.CHANEL CHANEL boy chanel小型口蓋包
5.Chloe Faye鍊帶長夾
6.COACH PARKER茶香玫瑰寶石頂部提把手袋
7.DOLCE & GABBANA 花朵裝飾鎖頭粉紅色手提包
8.Dior 30 Montaigne 灰粉色光滑小牛皮 CD 搭扣方盒包
9.FENDI 粉紅色BAGUETTE手提肩背包
10.GUCCI 情人節限定系列 Dionysu小型肩背包
11.LV MYLOCKME
12.MIU MIU MATELASSÉ 肩背包搪瓷金屬推鎖袋扣
13.PRADA 金色釦牌裝飾玫瑰粉紅色肩背包
14.TOD'S TIMELESS BAG肩斜揹包裸粉色
15.Roger Vivier Très Vivier超小型款手袋
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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：是愛情的顏色！15款玫瑰粉紅包推薦，一年四季都百搭的浪漫色調】