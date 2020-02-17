裝愛情的袋！15款精品手袋4K-33K入手　四季都百搭的浪漫色調

每年情人節的到來總是可以看見各大品牌推出愛心相關的產品，不管是有沒有情人，當下收到愛心相關產品的確很應景，但是過節後再拿出來是否有點尷尬？

VOGUE這次要推薦的手袋色系，絕對一整年都可以使用，那就是玫瑰粉。這15個手袋以夢幻復古玫瑰粉上色皮革，除了可以是送禮另外一半的選擇，也是單身的你可以用來增加好人緣的袋款。