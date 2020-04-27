跟朴敏英穿韓國瑜珈品牌　腰間縫線刻意遮小肚腩　百餘元有交易？

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，雖然未必會到健身中心、瑜伽教室，但在家運動，都需要一套內外兼備的瑜伽服裝，達到更佳的吸濕排汗效果之餘，更能鼓勵自己好好運動。不過，頻密運動又豈能只有一套？不想花費太多的女生，或可考慮以下價錢比較親民的品牌。

Andar

韓國品牌Andar為亞洲女生研發一些適合她們身形的瑜伽服剪裁。(andar_kr@Instagram)

歐美瑜伽服品牌的剪裁未必適合亞洲女生的身形，有時更會出現褲腳太長的問題。如果你同樣也有這個煩惱，不妨考慮韓國品牌Andar？Andar的價位並不高，約在KRD23,000至KRD89,000之間（約HK$146至HK$565），創辦人Shin Ae-ryeon希望其品牌服飾能夠讓女生應用於運動、生活之中，亦能保持時尚感，故為亞洲女生研發一些適合她們身形的瑜伽服剪裁。

不但設有基本的黑白色，亦提供粉色等多色系的款式，注重透氣等功能性。同時，設有外套、如T-Shirt般的短袖設計，就像早前熱播的韓劇《金秘書為何那樣》，朴敏英就有於劇內穿上Andar的瑜伽服當外出的休閒服，證明直接單穿走出街上亦不會讓人察覺得到是運動服。即使不是去做運動，平日喜愛舒適裝扮的女生，也絕對可入手。

+ 4 + 3 + 2

Xexymix

韓國品牌Xexymix希望透過服裝將女生的身形線條放大呈現。(xexymix_hongkong@Instagram)

韓國品牌Xexymix的創辦人本身是擔任健身教練的工作，故開創品牌時，先根據自己的經驗與詢問了許多瑜伽導師有關面料上的意見，務求選擇更好的布料設計出透氣快乾，適合用來做瑜伽、Pilates等運動的服裝。

品牌同時希望所設計的瑜伽服可將女生的身形線條放大呈現，故一直沿用自家設計的布料與3D剪裁，套用至款式設計當中，做到緊身、修飾身形等效果，部份款式更加於腰間位置車縫三段二重縫線，使其更能包緊腰部，變相穿上瑜伽服後亦間接將小肚腩遮掉，加上價位親民，約HK$139至HK$349的價位，性價比較高。

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Easyoga

Easyoga其LA-VEDA系列設有傳統的背心以外，亦有許多搭帶、入膊設計與不同圖案的款式。(easyoga@Instagram)

Easyoga由台灣兩兄弟呂新強和呂祈達於2002年創立，以自我時尚、綠色概念及專業設計為理念，出售運動器材以及瑜伽輔具，不過礙於當時瑜伽還未盛行，故沒有太多人留意到Easyoga；直至近年，品牌的瑜伽服終於被留意得到。品牌注重製衣技術與功能性，透過車工與舒適的布料設計多樣的服裝款式，其LA-VEDA系列設有傳統的背心以外，亦有許多搭帶、入膊設計與不同圖案的款式，適合不同風格的女生，但相對前兩品牌，價格較高，定價在TWD1,580至TWD2,780（約HK$408至HK$717）。