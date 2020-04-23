大熱韓劇《夫妻的世界》除出軌、報復情節引來極大徊響，亦令飾演「地表最強小三」的韓素希成功爆起，劇內與劇外的話題也離不開她。除角色背景、真人的成長故事，其穿搭造型亦引起討論。

韓劇《夫妻的世界》引來極大徊響，亦令飾演「地表最強小三」的韓素希廣為人知。（《夫婦的世界》劇照）

《夫妻的世界》講述朴海俊與金喜愛恩愛的背後，卻背妻搭上韓素希的故事，當中「地表最強小三」韓素希更懷上身孕；另一邊廂，金喜愛與朴海俊卻爭奪兒子的撫養權，一方用苦肉計而另一方則指對方精神不正常，「渣男」以及互相復仇的寫實劇情，令觀眾看到甚為肉緊。

金喜愛和韓素希兩位女角於劇中的形象大為不同，前者為幹練女強人，後者則帶柔弱的感覺，詮釋起第三者角色特別有種我見猶憐，希望疼愛她的威脅感。

劇中以韓牌打造「無害」造型 引誘朴海俊25歲韓素希有着「小宋慧喬」之稱號，從播出的集數看到，她除了在自己家居為引誘朴海俊，而穿上韓國品牌SEZ'WICK銀色絲綢吊帶連身裙的造型較性感外，其餘穿搭造型則以鄰家女孩風格為主，尤其是以淺色調賦以溫柔感。不過，卻暗藏小心機，善於藉服裝剪裁，稍微露出一小截肌膚，清純得來帶有一點的小性感，更能挑起男生的慾望。

韓素希亦有穿上韓國設計師品牌REEHUE連身裙，收腰設計顯露身形曲線。（《夫妻的世界》劇照）

例如選擇短而鬆身的毛衣短時，搭配低腰牛仔褲，既可帶出清純感，又能露出約隱約現的腰線，吸引男生注視；即使穿着西裝外套、牛仔褲，韓素希都會以能露出鎖骨部位的上衣搭配，散發女性魅力。然而，又於劇內穿上韓國設計師品牌REEHUE連身裙，純白色帶有小女生感覺，但裙身的收腰設計凸顯腰線以及將身形曲線呈現，低調迷倒男性，在衣着上充滿心機。

+ 3 + 2

韓素希在劇中使用的手袋，亦值得小資女參考＝＝＞

+ 2

劇內穿搭暗藏小心機，韓素希私下的打扮又如何？

韓素希私下的造型亦充滿小心機，喜愛選擇針織與V領服裝款式。(xeesoxee@Instagrama)

韓素希私下的穿搭造型亦同樣充滿小心機，短裙露出腿部，配以高跟鞋或過膝長靴，打造更纖長美腿效果。同樣亦喜歡合身，甚至貼身的剪裁，尤其鍾情於針織與V領服裝款式，露出最瘦的鎖骨部位，不但帶來顯臉尖、顯瘦的視覺效果，亦具有小性感的味道，卻不會讓人感到過份的「戰鬥格」，是低調增加吸引力的好方法。