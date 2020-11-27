白襪穿搭｜盤點5種配搭技巧　以Basic item襯出截然不同的風格

近來市面上越來越多琳瑯滿目的襪子，也顯示著大家對襪子之於穿搭的矚目提升，入手各式襪子增強穿搭質感，而其中最受歡迎的莫過於「白襪」，以前學生時期穿到很厭煩白襪其實搭配不同鞋款就能製造全然不同的風格，一雙小小的白襪對穿搭影響力不容小覷，Dappei 整理了白襪與各式鞋款的搭配公式，看完後入手 N 雙白襪也不手軟！

1. 潮流公式：白襪 X 球鞋

球鞋配白襪就是彷彿天生一對那樣自然，也是最簡單的搭配法，配上白襪不但讓穿搭完整度更高，也帶出帥氣的潮流感，縱使是優雅的裙裝，搭配上「球鞋 X 白襪」的公式，就能讓穿搭注入一些潮流、中性的感受。

2. 文青公式：白襪 X 帆布鞋

當然啦，跟所有單品都能融洽相處的帆布鞋，當然也跟白襪很合得來，無論是低筒或半筒的帆布鞋，配上白襪就能小清新起來，想營造文青感不過是一雙白襪的事。

3. 率性公式：白襪 X 涼鞋

許多人會認為，既然都是拖鞋、涼鞋了，又何必再穿襪子，但其實很多時候單品或配件是造型導向而非功能導向，涼鞋搭配白襪無疑是讓造型感更為強烈的好方式，也讓容易落於老派的涼鞋瞬間減齡。

4. 復古公式：白襪 X 皮鞋（樂福鞋＼牛津鞋＼瑪莉珍鞋）

學生時期被規定穿皮鞋及白襪，總覺得是一種束縛，但或許只是因為「被規定」而對這樣的組合反感，其實早在 1950 年代 Ivy Style 風行時期，樂福皮鞋 X 白襪就是非常主流的打扮，至今再看，依然是充滿時代深度的復古時髦組合，加上傳奇巨星麥可傑克森也時常穿著樂福皮鞋 X 白襪，讓大家爭相模仿，因此這樣的搭配絕對能讓穿搭提升好幾個層次，鞋款換成牛津、瑪莉珍鞋也很不錯，或者運用在日系穿搭也非常合適！

5. 俏皮公式：白襪 X 娃娃鞋

如果你是日系風格愛好者，絕對要嘗試娃娃鞋白襪的定番穿搭，不論是日本雜誌或是日本的 Instagramer，都時常看到這樣的搭配公式，搭配白襪的娃娃鞋更加吸睛，可愛度加倍！

Dappei 結語：

白襪佔的面積不大卻有這麼大的影響力，實在太厲害了！當然你也可以嘗試不同顏色或圖樣的襪子，但白襪是非常簡單也能降低出錯率的嘗試，想突破自己不妨試試吧！

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原文：白襪居然這麼百搭！盤點 5 種風格「白襪搭配」公式，潮流、文青、復古一雙搞定！

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