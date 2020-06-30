中高腰牛仔褲潮流回歸　推薦5大品牌2020新設計　粗短腿秒變長腿

牛仔褲是衣櫃中不可缺少的單品，時尚圈自從掀起寬褲的風潮後，牛仔褲版型也漸漸把線條放的寬鬆，讓以往只出現在媽媽衣櫃的舒的中高腰直筒褲再次回到runway！而近期走遍各大品牌的新生代超模Kaia Gerber就是這款媽媽褲的愛好者！

新生代超模 一雙Converse完美駕馭媽媽褲

中高腰牛仔褲可調整腿部線條及修飾腰身的特性，加上帶有中性帥氣的氣息，讓Kaia Gerber在私下穿搭時只要用一件褲子配上一雙 Converse 就完美駕馭，上身衣服的選擇她則會呼應牛仔褲的剪裁，以率性的服飾單品為優先選項。

Kaia Gerber是中高腰牛仔褲的愛好者（Gettyimages）

時尚部落客也搶穿 正式休閒都能穿

各個時尚部落客最近也都紛紛換上中高腰的媽媽褲款，少了超模腿的加持，部落客們運用將上衣紮進去，或是搭配踝靴等方式穿出好比例！上衣及服裝的選擇上不管是正裝的混搭，還是日常的休閒穿搭都能以做剪單的方式穿出最有個性的樣貌。

中腰直筒褲正式回歸 各大品牌全都狂推

每次看部落客們穿的美褲，都會好奇這麼好看的褲款要去哪裡買！儂編在這裡整理 5 個中低價位較好入手的牛仔褲品牌，讓妳不只能跟上時髦趨勢，更可以買到好品質的設計！

#Levi's

Levi's 近期推出的 Balloon 高腰繭型褲，上寬下窄的設計，不只能修飾臀型，更能掩蓋所有下半身的缺點，隨性搭配一雙簡單的踝靴立刻就能擁有無敵長腿！

+ 3 + 2

#All Saints

All Saints 這個充滿叛逆的倫敦品牌，在春夏也推出了中腰直筒褲款，俐落的版型設計，搭配簡單的刷破抽鬚細節，上半身就算只穿一件白素 Tee 也能簡單很有個性！

+ 3 + 2

#Sandro

法國輕奢品牌 Sandro，在春夏也運用九分褲的褲長推出了中高腰直筒褲，沒有過於複雜的刷色設計，簡單經典配色，絕對是一件投資一次就不會過季的單品。

+ 3 + 2

#Rag & Bone

來自紐約的 Rag & Bone 簡約設計風格深植人心， 在春夏品牌推出的中高腰直筒褲，品牌一貫的設計風格，運用帥氣又帶點中性的剪裁，讓這款褲子不僅能修身還很有個性！

+ 3 + 2

#Maje

來自法國的 Maje，總能用較親民的售價將法式的優雅帶給每個人，今年品牌在春夏推出的這款中腰直筒褲，精準的收腰設計加上在臀圍放寬版型調整身形的設計，對可以讓每個女孩穿出顯瘦感！

+ 3 + 2

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