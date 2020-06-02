夏季正式到來，那頭厚重的頭髮到底要束起還是剪掉？若你正為新髮型苦惱，不妨參考一下日本男生票選的「最不受歡迎女生髪型」結果，以排除法挑選出合適自己的髮型。

若你正為新髮型苦惱，不妨參考一下日本男生票選的「最不受歡迎女生髪型」結果，以排除法挑選出合適自己的髮型。 （《當你沉睡時》劇照）

日本網站Love-seek就女生髮型進行調查，訪問約一千名年齡介乎30-35歲的男生，票選出他們最討厭的髮型，而一些於女生間受歡迎的髮型卻不被男生欣賞，結果出乎女生所料。

按圖看第三至第十位最不被男生欣賞的髪型：

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第三名：超短髮 得票率16.4%

大部分男生並不欣賞短髮女生，更認為這類女生像個小男孩（IG＠sisleychoi）

大部分男生也喜歡女生留有一把長髮，尤其以捲髮捧捲了大波浪的造型後更具女人味。相反，他們並不欣賞短髮女生，更認為這類女生像個小男孩。女生認為短及耳際的精靈短髮俏皮中帶點小性感，可惜是大部分男生也無法接受的髮型。若女生打算把頭髮剪短，不妨先從有效修飾臉型的Bob cut入手。既保留了短髮的利落感覺，把髮尾輕捲又能同時帶出女性味道。

第二名：雙馬尾 得票率24.5%

男生認為束雙馬尾的女生個性做作(IG@ennierubyjane)

日本男生普遍認為束馬尾的女生特別可愛活潑，較平易近人。而且束頭髮時露出頸背的動作亦充滿莫名的吸引力。同樣是馬尾，男生卻認為束雙馬尾的女生做作難搞，像生活於自己世界中的公主。若女生仍希望把頭髮束成兩束，不如以孖辮代替馬尾，再配上帽子點綴，同樣能呈現出可愛的感覺。

第一名：龐克頭 得票率35.1%

這個前衛的髮型連大部分女生也未必敢嘗試（FB@G.E.M. 鄧紫棋）

龐克頭指的是剃掉單邊頭髮，這個前衛的髮型連大部分女生也未必敢嘗試，所以成為最不受男生歡迎的髮型亦不令人意外。龐克頭個性十足，若女生想一試這暗黑風格，可以把單邊頭髮分成三部分，從頭頂開始，分部束起三條辮子，模仿剷青後看到頭皮的效果。