【夏天穿搭】中性寬鬆boyish style　4個重點舒舒服服穿出型格

對於夏季這個季節可說是又愛又恨，愛它的陽光普照，卻又討厭它帶來的濕熱感。每當到夏天都在思考，要怎麼穿才能避免「大爆汗」同時又兼具時尚好看的造型，而近來流行的boyish style便是正解！超越性別的著衣風格，穿著寬鬆自在的個性單品，帥氣度過這個夏季！

＃寬褲＃oversize

boyish style 的精髓在於不強調身材曲線，以寬鬆單品為主的中性打扮，所以首要必備便是 oversize tee 以及寬褲。如圖左的上寬 x 下寬搭法表現出男孩氣息又帶點慵懶隨性，同樣搭法也能如圖中將短 tee 紮進褲裡，而有拉長雙腿比例的效果。

Boyish style：＃寬褲＃oversize（IG@chajinah_／um.d_b／unetine__）

＃五分短褲＃中性風格

夏天就是解放雙腿的時候，而最具代表性的單品「五分短褲」是必擁有清單之一！由男裝的百慕達短褲延伸而來，不論圖中丹寧布料或是圖右的西裝材質，俐落剪裁搭配 A 字版型呈現出簡約風格，加上寬口的褲管在夏季著用起來格外涼爽無負擔！

Boyish style：＃五分短褲＃中性風格（IG@0.xxyn／popo.co_／0.xxyn）

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+ 11 + 10 + 9

＃寬戒粗鏈＃個性配件

悶熱季節最煩惱的就是沒辦法多層次穿搭，此時便凸顯配件的重要，藉由飾品來增添搭配的變化性。十分個性的寬戒粗鏈可以為穿搭畫龍點睛，且穿戴豪邁粗獷的首飾能襯托出女性骨骼的纖細感，將 boyish style 加入了一些些女性魅力。

Boyish style：＃寬戒粗鏈＃個性配件（IG@mnem_hz／mnem__official／y_ett_official）

＃機能後背包＃實用派

boyish style 常使用到配件中，除了斜肩小包之外，機能後背包也是一個選擇，如同登山包的容量空間大且夾層多便於收納，中性的設計外型也是百搭於各種風格，實用又兼具搭配性！

Boyish style：＃機能後背包＃實用派（IG@sssssun_yyy／chajinah_／_yeon2）

Dappei 結語：主打寬鬆、不強調曲線的 boyish style，也推薦給梨形身材或是對於雙腿比較沒自信的你，下半身幾乎是一路遮到底，顯瘦效果一級棒！

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+ 34 + 33 + 32

延伸閱讀：

這次我們先不追求曲線美，用率性「Boyish Style」穿出夏季的舒適與自在！

就愛偷男友衣服！三種寬鬆卻有型的風格，輕鬆組合出屬於自己的 boyish style

原文：裙裝不是我的菜！「boyish style 」穿出寬鬆自在的中性風格，這些個性單品你都有了嗎？

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