【炎夏穿搭】知名造型師的7大潮濕天氣衣著原則　乾爽舒適過夏天

你一定也有過這樣的經驗：在大熱天穿上緊身牛仔褲出門，在外活動一整天回到家後，立刻把黏住大腿的牛仔褲以最快的速度褪去；抑或是穿上不透氣的皮鞋，整天行走下來只覺得兩隻腳被悶熱包覆著，一進到室內就迫不急待想要擺脫那兩隻「熱氣的來源」。 夏天是惹人喜愛又讓人感到麻煩的季節，我們終於可以擺脫熱可可，大口吃冰；也向冷風告別，迎來潮濕悶熱的季節。而你可以為潮濕夏天做的準備除了購買強效有力的除濕機以外，也可以參考國外知名造型師 Jen Rade 和 Alex Sweterlitsch 提供的七個潮濕天氣穿搭法則，讓你從室內到體內都保持乾爽舒適。

如果你想，在潮濕天氣來點舒適穿搭，一起看看有哪些方法讓你擺脫衣物黏在身上的不適。

寬鬆至上

Alex Sweterlitsch 表示，衣物與身體碰觸到的面積越少，越容易感到舒爽與涼意。現在就拿出衣櫃裡所有的寬鬆衣物來個有型搭配吧，尤其近幾年寬褲的流行風潮，也不再讓人有「寬褲＝過時」的聯想，你甚至可以在媽媽的衣櫃裡找到現在眼光看來仍然很時髦的寬鬆單品配件！

選擇棉質衣物

相較起常見的聚酯纖維合成衣物，純棉質衣物比較不易黏附在皮膚上。下回要挑選新衣結帳時，不妨特別留意成分。以純棉材質為主的衣服，不僅吸汗透氣，也不會黏在皮膚上讓熱氣無法揮發。也可以結合上述「寬鬆」的特性，挑選棉質＋剪裁寬鬆的衣物，從穿搭中散發夏天氣息。

選擇白色或亮色系

Jen Rade 表示：「儘管有很多女孩習慣著全身黑色衣物，但夏天仍然可嘗試白色或亮色系的搭配，想想海軍的服裝為什麼總是藍白相間，就知道白色是個多有散熱功能的顏色了。不管是全白或與圖案設計白衣，其實都可以應用在潮濕天氣的穿搭上。」

搭配白色衣物的同時，也可將一頭長髮盤繞，讓脖子透透氣。

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+ 11 + 10 + 9

選擇涼鞋或透氣帆布鞋

身體上的熱氣最容易從頭部及腳部散發出來，此時挑選個百搭的涼鞋，讓腳部得已透氣是很重要的潮濕穿搭重點。倘若你的工作需要再更正式一點的穿搭，也可以選擇透氣的帆布鞋，至少比完全不透風的皮鞋來得容易散熱！

挑選兩件式或簍空衣物

先前提到要達到「有效散熱」最快的方法就是減少布料與皮膚的接觸面積，因此怕熱的你，出遊時可以選擇兩件式或中段簍空的衣物，盡量減少衣服停留在身上的機會。造型師 Jen Rade 也表示「簍空設計的連衣裙和上衣不僅有趣，而且還內建通風！」

避免緊身牛仔褲

牛仔褲修飾身形的效果人人皆知，你想在炎熱潮濕的天氣裡穿上牛仔、丹寧布料的牛仔褲當然可以，但推薦你盡量避免緊身的剪裁，寬鬆一點的版型能減少牛仔布與身體接觸的面積。如果你擔心寬鬆牛仔褲修飾身形的效果不顯著，也可以配上高跟鞋或尖頭鞋，讓整身的比例延伸，自然就可以達到修飾身形的效果囉。

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+ 7 + 6 + 5

選件舒服的運動內衣

如果你害怕在潮濕悶熱的氣候裡，胸部悶住不透氣，推薦你可用運動內衣取代一般鋼圈內衣，讓汗水得以被快速吸乾，熱氣也不會環繞在衣物內。特別是如果你今天有運動安排，更有了換上運動內衣的理由，妳將動得更自在、舒適。

如果你想，在潮濕的天氣裡保持舒爽穿搭，與你分享以上七個穿搭小撇步，一起乾乾爽爽的渡過夏天，再也不讓潮濕天氣壞了出門的好興致，當然，也不用一回到家就急急忙忙脫下緊身褲。

潮濕天氣雖然無可避免，但我們可以在每一個季節都用合適的服裝搭配，在穿著舒適自在的同時也穿出自我特色，現在就打開衣櫃，找出寬鬆、亮色系的衣物們吧！

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：不管怎麼穿都悶熱？造型師給你的潮濕天七大穿搭建議】