【情侶裝】4個零失敗的情侶穿搭技巧　韓國最流行顏色顛倒

情侶穿搭說簡單可以很簡單，兩人都買同樣商品穿在身上即可，但似乎這樣的穿搭技巧太過無趣，而情侶之間的相互搭配其實非常重要，一個不小心很容易失敗，又或者穿起來沒有修飾身材，以下幾個情侶搭配小秘訣大家可以參考看看。

相似圖騰、花樣款式

以往的情侶穿搭是流行買一模一樣的商品穿上，不過現在可以往更時髦的穿搭邁進，挑選商品時以相似的圖樣購買，像是女生可以買碎花裙子，而男生則可以考慮購入花襯衫之類的搭配組合，不用非得要兩人都要穿一樣的商品，這樣的搭配會讓兩人整體更加協調。

相近色系

相近色系的搭配適合新手穿搭情侶，只要找到兩人都有的相似顏色單品穿上即可，可以一人穿上紅色，而另外一人則是粉色；又或者咖啡色與黃色或橘色的搭配，其實顏色的選擇非常多種，這樣的方法也適合小資情侶，不用再特地添購衣服，只要翻翻彼此的衣櫃即可找到相似色系的衣服。

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同性質單品

同性質單品像是西裝外套與大衣的組合就是非常完美的情侶搭配，雖然是同性質穿搭，但顏色也盡量挑選相近色系，要不然很容易失敗。簡單一點的就是兩人都穿毛衣、針織衫、襯衫的搭配，以第三者角度來看能夠輕易看出同性質的單品為主。

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最簡單顏色顛倒

說到情侶穿搭怎麼能錯過顏色顛倒這個方法，一打開韓國網拍，一系列的情侶顏色顛倒穿搭多到數不清，這個方法可以說是現在韓國情侶最流行的穿搭，如果喜愛韓國時尚風格的小情侶們，可以直接複製歐爸與歐膩們的搭配！

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Dappei 結語： 以上四種方法其實非常簡單又能看出細節，簡單來說就是掌握相同色系、單品、元素，不要兩人都穿一模一樣，而是挑選相近款式，雖然說是情侶搭配不過卻不會太閃，希望大家都可以抓到以上精髓！

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原文：低調卻有小細節的「情侶穿搭」！放閃卻不太閃的情侶穿搭哲學一秒搞懂，IG 狂發照也沒關係！

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