Vogue認證丹麥時尚達人穿搭　善用粉色系衣服堆疊夏日層次感

夏季總是無法恣意堆疊出層次感，但或許你能嘗試利用不同的色彩呈現衣著的份量感。丹麥時尚達人 Anne Johannsen 對於色彩保有一定的敏銳度，也因此她被親近的朋友稱為「the queen of pastels」，她還曾被 Vogue 選進 「WORLD 100 STREET STYLE」中，現在一起來看看被稱為調色盤的她如何穿搭吧！

低彩度

當衣著的色彩太過豐富不知該何下手才能保持色彩平衡，不妨試著挑選低彩度的單品來使搭配變得簡單一些，視覺上也會比較柔和舒適。想要使色塊與色塊之間保持和諧度，那麼適時的參考色相環便變得相當重要，例如我們熟悉的藍、紫、綠皆為冷色調，因此很適合相互搭配，偶爾也能穿插低飽和度的配件讓色系更鮮明，不僅能提高穿搭的豐富度也讓每次搭配時都像在玩調色盤般有趣。

+ 4 + 3 + 2

低彩度＋高彩度

偶爾想來個搶眼卻不浮誇的造型，利用飽含濃郁色彩的單品來做適當的點綴吧！搭配時一樣記得參考相似色、對比色才不至於讓人看得眼花撩亂，或者善用互補色來加強每種顏色的鮮明度，例如當相似色堆疊在一起時層次感沒有那麼明顯時，擺上對比色能使兩者鮮明許多，並進而襯托出你想表達的主要單品，像是圖中便是套用此技巧，讓人一眼便能注意到皮革腰包。

+ 4 + 3 + 2

同色系

如果你擔心弄巧成拙，那同色系穿搭便是不易出錯的色彩搭配法。Anne Johannsen採用寶貝藍、薄荷綠、粉嫩紫呈現春夏的繽紛感，開襟針織上衣搭配鬆緊褲展現輕鬆寫意，接著肩背精緻小包來提升時髦度；浪漫的開衩洋裝就混搭同色系長襪與 Veja 小白鞋，既休閒又迷人；天氣還不夠穩定的時候，選搭一件輕薄針織衫與寬褲也不錯，只要注重配件與小細節便能加分不少。

+ 6 + 5 + 4

Dappei 結語：當身上的色彩繽紛起來，整個人好像也能開朗不少，偶爾也揮別黑白灰來嘗試看看不一樣的衣著風格吧！

延伸閱讀：

彷彿像顆行走的「彩虹糖」！Tiara Nabyl 的全彩穿搭攻略，既甜美又酷味十足！

不想曬成人乾必追！各路「泰國女孩」們的繽紛穿搭，炎夏就從裡面找靈感！

原文：

玩弄色彩的丹麥時裝達人！Anne Johannsen 堪稱北歐調色盤，夏日就用色彩堆疊層次感

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】