Lululemon官網現正進行減價優惠，瑜伽服款式低至半價起，怎能錯過？

Lululemon官網現正進行減價優惠，瑜伽服款式低至半價起，有興趣的女生不妨看看。(lululemonhk@Instagram)

Lululemon網店內指定貨品低至半價 提供免運費優惠

是次的減價貨品亦包括Bra Top、各種類型的上衣與Leggings，以一條Cold Pacer Hi-Rise Tight 28'' 瑜伽褲為例，由HK$1,180減至HK$580，有興趣的女生不妨看看，減價暫不設限期，數量有限、售完即止。雖然減價貨品只適用於網上購物，但本地免運費，相信也令各位運動女生非常期待。

+ 3 + 2

然而減價款式多為黑色以外，亦設有Pastel Color以及其他色彩鮮豔的款式，大可一試！尤其是當穿上Pastel Color瑜伽服，將會帶來更顯白而且減齡的效果。不過，膚色為小麥肌的女生則需注意避開裸色款或與本身小麥膚色近似的顏色，否則只會顯得更暗沉。

【按圖看】即睇部份上衣減價款式＝＝＞

+ 14 + 13 + 12

【按圖看】即睇部份Leggings減價款式＝＝＞

+ 6 + 5 + 4

【按圖看】即睇部份Bra Top減價款式＝＝＞

+ 6 + 5 + 4

1998年成立的Lululemon，至今已成為為人熟悉的加拿大瑜伽品牌，匯集功能性、時尚在一身的設計，不少做瑜伽的女生都會選擇它。品牌的設計多樣化，有着不同的設計款式，如各種搭帶背心、平口背心、高腰剪裁瑜伽褲，以及長袖運動服等，適合運動之用亦能當作日常穿搭。

lululemon位於銅鑼灣希慎廣場的分店早前重新裝修，品牌在香港現擁有6間分店。（品牌圖片）

不少女星於近年來都愛穿着較為柔和淡雅的Pastel Color瑜伽服，相當IG-able，點圖即看＝＝＞