倪晨曦懷孕增磅　示範微胖女穿搭Dos & Donts：幼腰帶遮肚腩大忌

倪晨曦（Elva）身形向來苗條，但懷孕時期難免會比過往長出肉來；喜歡鑽研時裝搭配的她，原來亦有服裝是駕馭不了？微胖女必定要留意！

倪晨曦在社交平台指「現在開始娃娃裙是我最好的朋友」。(misselvani@Instagram)

倪晨曦於今年父親節宣布懷孕，早前更上載了一段身穿泳衣露出孕肚的影片，分享現時已懷孕6個月的消息。自懷孕後，倪晨曦於衣着上亦有輕微改變，喜歡選擇連身娃娃裙，將視線轉移，只露出纖幼的手部與腿部肌膚打造顯瘦、遮肚造型，更指「現在開始娃娃裙是我最好的朋友」。

最近，倪晨曦亦在YouTube上傳影片，直言身形開始出現變化，開始研究有什麼衣服能帶顯瘦效果，亦藉此分享遮小腹穿搭，適合剛開始懷孕、有小肚腩的女生觀看。除了顯瘦穿搭，倪晨曦更分享了一些顯胖的單品，要想營造苗條效果，絕對需要避免。

【顯胖單品】粗冷針織裙

倪晨曦指粗冷針織裙，讓她的肚子顯得特別明顯。（Elva Ni@YouTube截圖）

倪晨曦穿上了一條背心針織裙，並在影片中直言那是個錯誤的顯瘦穿搭示範。她所穿的針織裙為粗冷材質，感覺厚重而垂墜感重，使其更貼身；而且大間隔的直條紋讓身形線條變得更明顯，倪晨曦亦指出穿上這條針織裙後，肚子也會特別明顯，胸部比平日看起來大，故此並不建議微胖女生穿粗冷材質針織裙。

【按圖看】倪晨曦多角度示範粗冷針織裙＝＝＞

【顯胖單品】具腰帶設計的款式

倪晨曦示範了一條連身長裙，雖然款式為蝴蝶袖，而且下半部份裙擺為透視與開衩設計，能夠隱約展露雙腿，但倪晨曦卻對於腰間的腰帶設計表示有機會顯肉，故她選擇外穿一件同色系的馬甲背心，遮肚之餘亦可讓身形顯修長。

具腰帶設計的款式雖然能令闊鬆的衫身變得合身，且造成修腰效果，但對於有小肚子的女生來說，則有機會造成反效果，建議還是避免選擇；另外，如想為闊鬆或直身衣服打造修腰效果，亦可繫上粗身皮帶，效果會更為明顯。

【顯胖單品】泡泡袖

倪晨曦強調上半身較厚的女生需避免選擇這種衣袖設計的款式。（Elva Ni@YouTube截圖）

以泡泡袖上衣搭配牛仔短褲的倪晨曦指，牛仔短褲能令大家的視線集中於腿部，而闊鬆剪裁的上衣則能夠遮肉，同時又不會將視線放於腹部。不過，她則強調上半身較厚的女生需避免選擇這種衣袖設計的款式。

蓬鬆的袖子設計的確有效遮掩肉肉手臂，不過肩位與手袖位如果過份膨脹、袖口闊度與手臂粗度相約的款式，則有機會讓肩膀看起來更橫；而且有些半透明材質的泡泡袖款式，亦讓手臂完整展現於人前，弄巧反拙。

【按圖看】倪晨曦透過穿搭營造視覺顯瘦，看看她的小技巧吧＝＝＞

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