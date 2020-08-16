內衣時尚｜日本男生票選最愛的女性內衣顏色　紅色竟三甲不入？

對女性而言「內在美」也是很重要的，在選購內衣時，不只要符合自己的身材，還要兼具舒適及美觀。有部份女生投其所好，為了另一半購買喜歡的款式跟顏色。日本媒體YouPouch曾在一篇報導針對112名男性進行一項調查，歸納出感興趣的內衣顏色，列出10種內衣顏色的排行榜，前3名小心機內衣妳缺哪一色？

男友喜歡哪個顏色的內衣？按圖看日本男生最愛的女性內衣顏色↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

TOP4-10

第4名到第10名，分別為白色、藍色、紅色、紫色、米色和其他極少數的顏色，白色、米色都是基本被多數女性接受的顏色，對男生而言或許缺少一些刺激感，只能說是常規色系，但是要上戰場可能就不太合適，而紅色、紫色較鮮艷的顏色也在榜內，但款式一不小心沒挑選好，很可能會顯老，讓男生看不太懂導致失敗率升高。

TOP3 粉紅色

安全不失夢幻的粉紅色，幾乎人人都可以駕馭，不必擔心太過性感，從中又帶點小女人的可愛感，包準約會大加分！比起純白色又讓男生多了一點遐想，任誰看了都會心動。

+ 4 + 3 + 2

TOP2 海軍藍

擔心粉紅色過於可愛，選擇海軍藍多一份成熟感，給人溫柔大姊姊的幻想。比起其他顏色既時尚又帶點性感，獲得男性的一致好評，更會激起男性想征服的慾望，下次約會選它準沒錯。

+ 4 + 3 + 2

TOP1 黑色

在票選獲得壓倒性勝利的黑色，不只神秘感十足且性感指數破表，黑色更不挑人挑膚色，任何人穿起來都會有獨特的風格。半透視的上衣，搭配黑色內衣若影若現更是誘人，根本是女生衣櫃裡絕不可或缺的內衣顏色！

+ 4 + 3 + 2

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+ 14 + 13 + 12

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