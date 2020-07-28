【手袋收納】Chanel、Celine、Loewe等品牌的手袋外型美觀，但大多款式均未設分隔層設計；懶於收拾袋子的女生或會擺放許多物件於袋中，結果想要取出其中一樣物件時只能大海撈針。 此時候，一個收納內袋（Bag Organizer）絕對能解決問題。

以下大熱手袋你又擁有嗎？加上收納內袋（Bag Organizer）或可延續手袋壽命＝＝＞

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幫助收納以外，收納內袋的另一用途就是可作承托支撐，讓手袋形狀還原挺身，即使沒有放置物品時，也能避免袋形，甚至袋角出現凹陷的情況，變相能延續手袋壽命。專屬收納內袋於市面上難於購買得到，但亦可透過以下網店網上訂購，針對手袋品牌與款式訂製而成。

Samorga

許多女生都會揹上Chanel Gabrielle Backpack；Samorga主打手工製作，原材料、以至製造過程均在韓國完成。(samorga@Instagram)

Samorga為韓國一個收納內袋品牌，主打手工製作，原材料、以至製造過程均在韓國完成。Samorga的內袋本身已設有許多選項，只需按照你所擁有的品牌與手袋款式選擇便可，內袋材質亦分為 2mm、3mm、4mm厚度，而3mm厚度當中更包含30%羊毛。

另外，亦設訂造服務；雖然官方網站未能提供運送至香港的服務，但亦有授權淘寶店舖「阿蛋蛋醬」作售賣點，價格由¥409至¥836不等（約HK$453至HK$925），發貨期為兩星期。

British Berry

British Berry為香港網店，在訂購過程中亦較方便。(british-berry.com)

British Berry提供多個品牌的手袋收納內袋，如Chanel Deauville Bag、Celine Belt Bag、Loewe Bucket Bag以及常見的Dior Book Tote等款式，同樣亦設訂製服務，價格由HK$200起。

好處在於British Berry為香港網店，在訂購過程中亦較方便，在訂製服務前，店主會耐心指導應先量度手袋高度與闊度的細節，以令內袋尺寸更合身，同時提供48種內袋顏色的建議。店舖逢星期日截單，會於截單後約10天發貨。一些特殊袋款如造出來的尺寸不合適，亦提供免費重做，十分貼心。

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ToteSavvy

Louis Vuitton Neverfull系列手袋是不少女士最愛，美國媽媽Lauren創立ToteSavvy，選用較輕身的尼龍材質為手袋設計收納內袋。(totesavvy@Instagram)

喜歡使用大型手袋而且會擺放多項小物件於手袋的女生，或可留意ToteSavvy。

Louis Vuitton Neverfull系列手袋是不少女士最愛，不過苦無內分隔層？ToteSavvy為美國媽媽Lauren創立，基於她誕下孩子後未能找到一個合適的奶粉袋，於是只能使用自己心愛的大型手袋當作奶粉袋，但基於沒有分隔層的關係，變得十分雜亂，故決定自行研發設有多個隔位的收納內袋。

ToteSavvy的收納內袋沿用較輕身的尼龍材質，而且設手握位，方便直接將整個內袋取出，甚至套用至另一手袋中使用；收納袋款僅提供3個尺寸選擇，價格為USD45至USD95（約HK$349至HK$737），可交付USD20 （約HK$155）運送至香港，需時約5至15個工作天。

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近日，劇集《九五至尊》於星期一至日深夜時份重播，胡諾言陳琪當年因劇集而認識，至今相戀18載，到底有什麼保鮮秘訣？＝＝＞（延伸閱讀）