【Zara、Uniqlo穿搭】購買服裝時除了選擇款式與剪裁，亦會偶爾卡在選擇顏色這過程。然而，Zara、Uniqlo等大眾品牌定價親民，具選擇困難症的女生，即使「包色」，亦絕不心痛。

日本媽媽__htm.i_僅154cm高，喜愛購買Zara、Uniqlo等服裝，示範一件多穿。(__htm.i_@Instagram)

日本媽媽__htm.i_與眾多日本女生一樣，熱愛打扮，更會在Instagram分享其穿搭照。雖然僅154cm高，亦未曾露面，但她的簡約配襯技巧卻值得參考；加上，她喜愛購買Zara、Uniqlo等服裝，示範一件多穿，間中亦會寫下購買該單品的原因，有時是基於百搭、喜歡其剪裁，有時則大方分享自己敵不過折扣的引誘而買下了，可愛又貼地。

其中一樣經常出現於__htm.i_穿搭造型的單品便是Zara西裝褲。(__htm.i_@Instagram)

__htm.i_推介Zara西裝褲：恰巧有我尺碼便購買

其中一樣經常出現於__htm.i_穿搭造型的單品便是Zara西裝褲，亦是被網民常詢問的款式，她解釋當時入手的原因是基於在Zara店舖恰巧看到有她所穿的XS尺碼，褲裝長度在腳踝位置，適合小個子的她，而且喜歡高腰褲設計。

購入後，百搭程度讓__htm.i_表示並沒有後悔，更指幸好購入了杏色與米色兩個顏色。她多以背心搭配西裝褲，充滿知性味，將背心攝進褲裝內，拉長下身身形比例，配合高腰設計，亦可讓雙腿看起來更修長。

如想Casual一點，亦可搭配棉質T-Shirt；亦可選擇入手麻質西裝褲。__htm.i_近期最愛亦是Zara的出品，先是顏色為她喜歡的米色，更是高腰設計，她在Instagram分享棉麻材質適合夏天，而且認為腰部位置的皺摺設計十分可愛。高腰拼皺摺設計不但可以修飾腰部線條，帶來增高效果，亦能成為特色之一，點綴造型。麻質西裝褲可配襯T-Shirt，如想要玩味一點，則可襯上絲質或挺身面料的服裝，形成對比。

Zara牛仔褲與Uniqlo圓領T-Shirt也是__htm.i_喜愛的單品。(__htm.i_@Instagram)

__htm.i_推介Zara牛仔褲：穿起來很舒服

Zara牛仔褲也是__htm.i_喜愛的單品，由於身高嬌小的關係，在眾多剪裁中她偏好修腳剪裁，打造苗條身形。牛仔褲為百搭單品，簡單配上T-Shirt便可，而__htm.i_則會選擇Uniqlo圓領T-Shirt，同樣購入多色，方便配襯。

她分享指，Zara牛仔褲的材質不錯，穿起來亦很舒服，故買過一次後便愛上，日後在店舖遇到喜歡的顏色與款式，都會追加購買。深藍、灰色、黑色等深色調牛仔褲容易搭配，無論選擇深色或淺色的上身衣服亦可；至於，淺色牛仔褲則需多加留意，尤其是臀部較豐滿的女生，需學懂避重就輕，比起短身上衣，更建議選擇衫身稍長的上衣作遮掩，以免將焦點聚焦於臀部上。

__htm.i_亦鍾情於長袖恤衫，其中一款則是購自Uniqlo，同樣買了兩色。(__htm.i_@Instagram)

__htm.i_推介Uniqlo長身恤衫：粉色很容易駕馭

__htm.i_亦鍾情於長袖恤衫，其中一款則是購自Uniqlo，同一款長身恤衫分別購入了粉色與淡黃色，她指淡黃色容易搭配服裝，至於粉色一向都是她不太喜歡的顏色，但基於在選擇的過程中，丈夫不斷遊說，指粉色很好看，故還是忍不住入手了。幸好的是，該粉色傾向暗淡，很容易駕馭。

恤衫能一衣多穿，將鈕釦扣上以外，__htm.i_喜歡將恤衫當成外套款式穿着，在內搭配一件背心；透視薄身的材質能透出手部肌膚，輕輕帶來小性感效果，亦可當作防曬衣穿着。

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另有一名日本人妻以Zara、GU襯名牌袋，造型傾向輕熟風，偶爾以休閒造型示人，在Instagram上吸納37萬粉絲，平日對穿搭的毫無頭緒的女生作參考＝＝＞（延伸閱讀）