【韓國網購】除香港女生熟悉的Stylenanda、Chuu等品牌，如韓素希在《夫妻的世界》中就多次穿上Moco Bling的衣服，引起關注。以下3大小資韓國網站，絕對不能不認識。

Mixxmix

金高銀於韓劇《奶酪陷阱》就有穿過Mixxmix的服裝。 （《奶酪陷阱》劇照）

傾向韓系街頭風打扮的女生，可留意網店Mixxmix。主打簡單設計，品牌的理念如名字一樣，希望女生們透過單品款式與色彩混搭出不同造型，亦是最適合自己的服裝。

Mixxmix服裝價位約在USD11至USD57（約HK$85至HK$419）不等，親民且多選擇，不但成功吸引一班韓國少女，其Instagram擁78.9萬追蹤人數，就連許多韓國女星亦有穿着，如IU和金高銀分別於韓劇《我的大叔》、《奶酪陷阱》就有穿過Mixxmix的服裝。網站特意劃分出不同類別、每周銷量排名，更設立「明星同款」區域，方便選購，滿USD70（約HK$542）就能免運費約7至15個工作天內直送到港。

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Moco Bling

韓素希在《夫婦的世界》中就多次穿上Moco Bling的衣服。 （《夫婦的世界》劇照）

Moco Bling的服裝亦是韓劇女角造型的常客，如韓素希在《夫妻的世界》中就多次穿上Moco Bling的衣服，引起關注。品牌提供不同風格，除舒適休閒服，亦有小清新的碎花連衣裙、知性味濃的西裝褸、恤衫以及一些能夠展現身材曲線的貼身款式，滿足到不同女生的需要，價格為USD11至USD76（約HK$85至HK$589）不等。

Moco Bling的網站按地區分，可惜未有香港版面，不過中國版及台灣版均提供直送香港的服務，約7至15個工作天到貨。購買指定金額可免運費，如在台灣版面買滿TWD2,500（約HK$660）就能免運到香港，而中國版頁面則需買滿USD150（約HK$1,163）；留意不同地區網頁所售賣的款式未必相同。

【韓國網購】除了運費，Moco Bling即使同樣的款式，不同地區版面也有機會出現不同價錢的情況。(cn.mocobling.com)

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66girls

值得欣賞的地方是，66girls推出S至XXL尺碼服裝，即使是棉花糖女生也可容易找到適合她們的服裝。(66girls@Instagram)

2008年成立的66girls，走簡約少女風格調，價錢約HK$84 - HK$334不等，同樣經濟實惠。更值得欣賞的地方是，品牌認為時尚市場上的風氣多以圍繞苗條身形的女生，忽略了不同身材女生的需要，故創辦人希望藉品牌幫助每名女生都有變美的機會，推出S至XXL尺碼，讓「66 size」（中碼）以上的女生，甚至是微胖女、棉花糖女生都可更容易找到適合她們的服裝。

網站分成韓、日、美、台、中國5個版本，款式與價錢均有輕微不同，同樣購物滿HK$340至370，視乎不同地區版而定，中、台版也寄送至香港，約10至13個工作天到貨。

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