【化妝】連詩雅、劉佩玥、何超蓮等女星在過往分享化妝教學之際，更透露平日使用的一些平價妝品，CP值甚高，化妝新手或可參考一下。

連詩雅

除分享保養方法以外，連詩雅亦有在小紅書分享化妝資訊。(shi_ga@Instagram)

連詩雅愛在Instagram、Facebook分享日常生活，而一些較詳細的教學，她則喜歡拍攝影片並上載至小紅書，就如早前亦分享了運動、西柚減肥法，以及自製木瓜牛乳的方法。

保養以外，當然不少得化妝資訊。連詩雅曾分享她的日常簡單妝容，更推介了一些好用化妝品；其中就選用了Etude House Play Color Eyes眼影，她分享選擇的原因是價格較便宜而且顏色選擇多，而她所選用的顏色則是傾向大地色調的#Bake House，先打亮眼窩，把透亮的咖啡色塗於下眼線位置，再選取帶閃粉的眼影，讓眼睛更加有神。

另外，亦選擇了Kiss Me眼線膠筆，幼細的筆尖使其更容易畫上黑色眼線，以及利用Phillips睫毛捲曲器，打造翹睫、突顯眼部輪廓的妝容。

【按圖看】連詩雅愛用的平價化妝品＝＝＞

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劉佩玥

劉佩玥喜愛選用Etude House的產品。(arryuu@Instagram)

劉佩玥曾同化妝師Angela Shum拍攝影片分享日常妝容技巧，涉及平價妝品，值得一看。在整個妝容中，劉佩玥喜愛選用Etude House的產品，包括Play Color Eyes眼影（#Cherry Blossom）和遮瑕產品；以三色遮瑕膏組合，由深至淺色中和黑眼圈顏色以及提亮、修飾眼袋，另外用上Big Cover Pot Concealer Pro膏狀遮瑕膏遮蓋斑和暗瘡印。

另一款常用眼影，則是Kiss Me Heroine Make眼影組合，配合April Skin魔法氣墊粉底與Revlon Balm Stain唇膏（#085 Mystic Magenta）完成一個粉色調妝容，劉佩玥更指這方法零失手。

【按圖看】劉佩玥愛用的平價化妝品＝＝＞

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傅穎

傅穎（Theresa）表示對Helena Rubinstein的金色版睫毛膏，曾大失所望。(theresafu.w@Instagram)

傅穎（Theresa）早前亦在小紅書分享一些睫毛膏好物，並指不一定便宜就沒有好貨。她分享指，化妝師曾經使用Helena Rubinstein黑色豹紋版睫毛膏替她化上眼妝，在感到效果自然的情況下，便購入了品牌另一款金色版睫毛膏，卻未能營造出翹睫效果，每每塗完都會快速下垂，表示大失所望。

而近半年來，則僅使用Kiss Me Heroine Make超級防水纖長鬈曲睫毛液，她指出雖然價格方面相對便宜許多，但卻不會容易出現下垂的情況，捲曲度持久，強調又便宜又好用。

【按圖看】傅穎愛用的平價化妝品＝＝＞

【按圖看】其他女星亦曾分享過愛用的平價妝品＝＝＞

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女生拍照時關心拍攝出來的效果會否顯胖、顯矮；假若你不擅長拍照，或可看看美國攝影師Bonnie Rodríguez Krzywicki的指導＝＝＞（延伸閱讀）